Fernando Tejero revela el beneficio que sigue obteniendo gracias a 'Aquí no hay quien viva'

'Aquí no hay quien viva' es una de las series más conocidas de la historia de nuestra televisión y de Antena 3 , siendo una de las producciones más recordadas y reconocidas de la primera década del siglo XXI en nuestro país. En este sentido, su éxito se sigue extendiendo hasta nuestros días, ya que sigue cosechando adeptos gracias a sus emisiones en los canales de Atresmedia y también en las plataformas digitales.

La serie cuenta la historia de una comunidad de vecinos formada por seis viviendas, una portería y un local comercial en el que hay un videoclub. De manera paralela al avance de los capítulos, los vecinos viven de forma conjunta muchas aventuras, marcadas por los cotilleos y los líos que se generan el edificio.





En este sentido, a lo largo de estos casi 20 años de historia, sus seguidores siguen recordando con mucho cariño al elenco de personajes que formaron parte de la comunidad de Desengaño 21, recordando incluso a día de hoy algunas de sus frases más célebres. Juan Cuesta , Lucía 'La pija', Isabel 'La hierbas' o Emilio Delgado forman ya parte de uno de los capítulos más exitosos de las series españolas. Ese cariño se sigue notando gracias a los grandes resultados que cosechan las reposiciones de sus capítulos.

El éxito de 'Aquí no hay quien viva'

En este sentido, Fernando Tejero ha explicado que todavía, a día de hoy, sigue cosechando un beneficio económico gracias a estas reposiciones, aunque no ha desvelado la cifra exacta. "Hombre, solo faltaría. Que menos que por todo lo que te pasa en la calle con las fotos o que te llamen, luego te llegue algo de las reposiciones. Prefiero seguir llevándome la pasta y bienvenida sea", ha explicado el actor en el programa de Movistar+ 'Martínez y Hermanos'.

El éxito de ' Aquí no hay quien viva ' fue total desde el comienzo de sus emisiones, tanto es así que el ritmo de grabación se aceleró muy rápido, y sobre esta cuestión contó una anécdota José Luis Gil, el actor que daba vida a Juan Cuesta: "Salían de la sala de montaje dos copias, no sé si una en moto y una en coche, por si alguno tenían un problema de un atasco y no llegaban o pinchaba, para que tuvieran la seguridad de que llegaba una de las dos copias. Esto lo he oído como algo muy real desde dentro, no es ninguna leyenda urbana".