Gjon's Tears carga contra Telecinco al sentirse traicionado por la cadena: "No está bien que me mienta"

Este domingo, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' revolucionó las redes sociales y la televisión, ya que, además de convertirse en Trendig Topic, alcanzó un 33,3% de share. Los espectadores estaban muy expectantes ante el estreno de este documental, dado que Rocío Carrasco se ha pronunciado tras estar 20 años en silencio y ha desvelado los motivos por los que se alejó de sus hijos, además de cómo fue en realidad su relación con Antonio David Flores.

Lo que también llamó mucho la atención del público es que la promoción iba acompañada por 'Tout l'univers', tema principal de Gjon's Tears, representante suizo para el Festival de Eurovisión 2021. Nada más lanzar el primer tráiler de la docuserie, el videoclip del artista se llenó de comentarios en español, lo que indicaba que la promoción de Telecinco había tenido resultados. Además, el artista logró posicionarse en el primer puesto de iTunes, por lo que se mostró muy agradecido.

Como consecuencia, la canción eurovisiva no ha dejado de escucharse. Esto se debe a que la promoción del documental de Rocío Carrasco no dejaba de emitirse, además de que el tema acompaña a las declaraciones de la hija de Rocío Jurado, por lo que, cada vez que se hacía referencia a sus palabras, la canción volvía a sonar.

Dado el revuelo, antes de emitir los primeros episodios el pasado 21 de marzo, el cantante suizo acudió al plató para interpretar su tema en directo antes de dar paso al documental. Una semana después, 'Sálvame' utilizó la misma estrategia. En la segunda emisión de la docuserie, el equipo de Telecinco utilizó una canción diferente: 'Volià', tema de la representante francesa de 'Eurovisión 2021', Barbara Pravi. un hecho que no pareció gustar al suizo.

Así aprovechaban Voilà en #RocioVerdad2 para acompañar a los recuerdos de Rocío Carrasco con su madre. Desde luego que queda genial. (vídeo @JuanjoElCotilla) #Eurovisionpic.twitter.com/CYFW4K29OD — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) March 28, 2021

"Cuando Telecinco usó mi canción, me dijo que era especial y única para ellos, que por ello me invitaron a su programa y me preguntaron si podían usar mi canción para todo el documental. Y acepté para agradecer el apoyo de España", escribió el cantante a través de su cuenta de Instagram, dejando claro que se sentía traicionado por la cadena.

"Me doy cuenta de que no tenemos la misma definición de 'único' y de 'todo el documental'. ¡Estoy tan feliz de ser un condón usado de nuevo!", se quejó Gjon' con ironía, señalando al programa de Telecinco. Sin embargo, reconoció que no era "ningún drama". "Simplemente pienso que, cuando algo no está bien, hay que decirlo", aclaró.

Las disculpas del cantante

"Amo a mi Barbara", comentó después, dejando claro que no tenía ningún problema con la representante de Francia, sino con la cadena. "No está bien que un canal de televisión me mienta sin motivos", concluyó el suizo. A pesar de ello, la canción de Gjon's Tears no ha desaparecido del documental, ya que siguió sonando durante lo episodios 2 y 3. Sin embargo, ya no es el único protagonista eurovisivo y comparte escena con otros artistas.

Dado el revuelo, el cantante ha decidido recular y se ha disculpado este miércoles en sus redes sociales. "Nunca quise este odio. Estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de tocar en España y sé lo afortunado que soy", ha comenzado diciendo. "Fue alucinante y la productora fue muy 'guay'", ha reconocido tras aclarar que le mandaron "artículos que decían cosas incorrectas" y que él se creyó.

"Reaccioné muy rápido y no debería haberme creído esos artículos. Debería haber enviado un correo directamente a la productora en vez de reaccionar en mis historias. Lo hice mal, lo siento", ha explicado el artista, aparentemente arrepentido. Además, ha confesado que recibió una explicación por parte de Mediaset con la que quedó "contento".