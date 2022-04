El gesto de Patricia Pardo con Ana Rosa en directo en una etapa crucial de su enfermedad: "Más que nunca"

Este martes, Ana Terradillos y Patricia Pardo han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política, en los cambios de las medidas contra el coronavirus y en la invasión de Rusia a Ucrania, el programa de Telecinco ha dedicado parte de su espacio a su reina de las mañanas

Esto se debe a que esta semana es muy importante para Quintana. En unos días, la presentadora tendrá que enfrentarse a la intervención quirúrgica como parte de su tratamiento contra el cáncer de mama. Teniendo en cuenta esta importante fecha, Patricia Pardo ha querido dedicar unas bonitas palabras a su compañera. Asimismo, 'El Programa de Ana Rosa' ha tenido un emotivo detalle con ella para mandarle ánimos en esta semana tan crucial para su mejora.

El espacio de Telecinco ha realizado una conexión en directo con Mayka Navarro, quien se encontraba en la pastelería Escribà, una de las más conocidas de Barcelona, para contar a la audiencia cómo se hacen cada año las tradicionales monas de Pascua. Aprovechando que se encontraban allí, el pastelero mostró en pantalla el detalle que habían tenido con Ana Rosa y, de pronto, sacó una mona personalizada para la veterana periodista.









"Ana Rosa todo saldrá bien"



"Ana Rosa todo saldrá bien. Tu familia AR", se podía leer en el chocolate. Al ver esto, Pardo se mostró muy emocionada y aprovechó para dedicar unas palabras a su compañera "y más esta semana". "Esta es nuestra sorpresa en nombre de todo el equipo", decía la reportera antes de dar por finalizada la conexión, mandando así un mensaje a Ana Rosa.

De pronto, Pardo se contagiaba del momento emotivo y también quiso dedicar unas bonitas palabras a Quintana. "Es preciosa la mona y el detalle. Si Ana nos está viendo estará agradecida y emocionada porque esta semana más que nunca estamos con ella. Como siempre, la queremos y la echamos de menos", declaraba la presentadora de Telecinco.

Sin embargo, no es la primera vez que sus compañeros quieren recordar a Quintana desde el programa de Telecinco. Hace unas semanas, Joaquín Prat contó que se había reunido con Quintana hace poco y que la había visto muy bien: "Está espectacular, parece que no se ha sometido a ese tratamiento de quimioterapia. Por su estado de ánimo y aspecto físico parece que no va a tener que afrontar esa intervención quirúrgica".