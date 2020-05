Gèrard abandona 'Operación Triunfo' en una gala con cambios pero donde brillaron los de siempre

'Operación Triunfo' volvía después de dos meses con los concursantes en sus casas debido a las medidas del estado de alarma. Muchas cosas han cambiado desde marzo, sin embargo, en lo importante que es lo musical, todo sigue igual.

Los cambios más significativos que se pudieron observar en la gala fueron los provocados por el coronavirus y las medidas tomadas para combatir el contagio. Era el propio Roberto Leal quien anunciaba estar ante una gala 'histórica' donde el público fue sustituído por 400 pantallas con gente en sus casas. También las fosas donde la gente alienta a los concursantes se convirtieron en una especia de selva repletas de plantas.

Otros elementos habituales del formato se vieron afectados por estas medidas. De esta manera Roberto Leal tuvo que mantener la distancia en todo momento con los concursantes (a excepción de su baile con Nia). También el jurado mantuvo esta distancia de seguridad separados en distintas mesas. Más llamativo fue ver al cuerpo de baile con mascarilla y con coreografías que respetaban esta distancia.

El cuerpo de baile de 'Operación Triunfo' tomó medidas de seguridadTVE

Nia y Maialen vuelen a brillar en la noche que Gèrard dijo adiós

En lo musical, el concurso retomó la vida donde la había dejado, con Hugo y Gèrard luchando por la permancia. Fue un duelo muy igualado sobre el escenario, ya que los dos nominados defendieron con gran acierto sus dos actuaciones. Hugo ofreció un buen espectáculo con 'Mmm Yeah' de Austn Mahone, aunque mezclar coreografía y voz le costó ahogarse en ocasiones. Por su parte, Gèrard tiró de su excelente sensibilidad para emocionar con 'Pillow Talk' de Zayn. A pesar de las buenas actuaciones solo podía quedar uno. Con el 57% de los votos Roberto Leal anunciaba que: "Los espectadores de 'Operación Triunfo' han decidido que el concursante que debe seguir en la Academia sea Hugo".

En el resto de concursantes el nivel ofrecido no se distanció mucho de donde todo se había quedado antes de la suspensión del programa. Nia volvió a deslumbrar con un numerazo de los suyos, con Roberto Leal bailando al son de ritmos latinos. Además de 'Quimbara' de la canaria, destacó la otra gran favorita de las últimas galas. Maialen se desgarró, a veces demasiado, con 'Sargento de hierro' de Morgan.

Anajú volvió a tener una actuación desigual con defectos y virtudes en su interpretación de 'Man down' de Rihanna. Eva sorprendió para bien con una enérgica actuación con 'Part time lover' de Stevie Wonder. Samantha por su parte volvió a lucir sus mejores virtudes que son hacer el show para el público con su carisma innegable, en lo vocal no tuvo su mejor noche con la interpretación de 'Sueños rotos' de La quinta estación.

Por su parte los más flojos de la noche fueron Bruno, que sigue demostrando sus limitaciones en comparación con sus compañeros en su actuación de 'A las nueve' de No te va a gustar. Y tampoco tuvo su noche Flavio que volvió a esas actuaciones sin personalidad y que van de menos a menos con 'Human' de Rag'nBone Man.

En el momento de las nominaciones, los cuatro jueces decidieron que debían luchar por su continuidad en la Academia tanto Bruno, Flavio, Samantha y Eva. Casi todos recibieron la misma valoración, con tampocas galas por delante se exigen actuaciones donde se brille, no donde solo se cumpla.

Para suerte de la gallega, Eva era salvada por los profesores, mientras que Samantha era salvada casi por unanimidad por sus compañeros. De este modo, Bruno y Flavio se batiran en duelo a lo largo de la semana para luchar por su continuidad en el concurso. Además se anunció que en la gala de la próxima semana ya se eligirán los primeros finalistas de la edición. El final se acerca.

De los invitados destacar que fue una gala donde el amor visitó el concurso de diferentes formas. Anne Lukin volvía al plató de 'OT' para interpretar su primer single en solitario, donde pudo ver a su pareja Gèrard al que no se pudo acercar por motivos de seguridad: "Es precioso y horrible a la vez", aclaraba la joven sobre este reencuentro.

Otro ex de la edición como Jesús Rendón hizo lo mismo que Anne, pero además de cantar su 'Me sabe a sal', dedicaba unas bonitas palabras a Nia, con quien se ha dicho que puede haber más que una amistad: "Solo por último, una 'cosilla'. Cuídenla, porque tienen en la casa a la novena maravilla", decía sacando los colores de la favorita de la edición.

Gèrard y Anne se reencuentran en 'Operación Triunfo' ante las miradas de Roberto LealTVE

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Cancelan la gira de OT 2020 ante incertidumbre por pandemia de coronavirus

El polémico comentario de Hugo de OT que ha indignado a los animalistas

Manu Guix, de OT: "La gala del miércoles será como un partido a puerta cerrada"