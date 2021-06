La 'gamberrada' de Susanna Griso que casi le cuesta la vida cuando era niña

Susanna Griso ha desvelado este jueves historias de su niñez que han puesto los pelos de punta a sus espectadores. Y es que sus 'trastadas' le llevaron incluso a que su vida corriera en peligro.

La presentadora de "Espejo Público" se abrió en canal después de escuchar a Malú en "El Hormiguero" decir que su niña, de sólo un año, siente curiosidad por los enchufes y busca tocar los agujeros de los interruptores. La periodista ha recordado así que de pequeña quería ser espía y soñaba con ejecutar peligrosas misiones.

En concreto, Susanna Griso quería ser como James Bond. "Por eso, un día me tiré de un coche en marcha porque lo vi en una película y pensé que yo era capaz de volar", ha dicho la periodista mientras se señalaba una cicatriz que tiene en el codo derecho. La huella de aquella imprudencia que le pudo costar la vida. Pero hay más, también se clavó un alfiler mientras espiaba las conversaciones de su familia.

Cuando era niña, Susanna se arrastró por el suelo y se topó con un "dobladillo lleno de alfileres". Un alfiler se le clavó hasta la rótula .Al parecer, la aguja se rompió y salió la cabeza disparada, pero el resto del alfiler se quedó dentro. "Yo le dije a mi madre me duele la rodilla y mi madre me dijo 'esto es un cortocircuito porque te has acercado a un cable y se te ha pasado ya, no te quejes más'. Entonces. cuatro horas después llegué arrastrada al hospital y dijeron 'tiene una aguja así en la rótula y no se puede mover'", ha explicado la presentadora ante la incredulidad de los colaboradores del programa y, seguro, de la propia audiencia.

Probablemente, nunca imaginaron las trastadas que Susanna Griso hizo de pequeña y que dieron más de un quebradero de cabeza a su familia.

