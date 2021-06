El motivo por el que Susanna Griso ha abandonado el plató de 'Espejo Público' en pleno directo

Este martes, 'Espejo Público' ha comenzado con total normalidad a primera hora de la mañana. Sin embargo, a mitad de la mañana, Susanna Griso ha abandonado el plató. Tras llevar toda la mañana presentado el espacio de Antena 3, la comunicadora ha dejado su silla vacía y ha pasado el relevo a su compañero Diego Revuelta.

Mientras informaba de las noticias, la presentadora de Antena 3 ha interrumpido el espacio para dar una noticia en pleno directo y, acto seguido, abandonar su puesto. "Bueno, me voy a que me vacunen. Ya me perdonaréis, pero me esperan en el Zendal", informaba muy ilusionada.

Rosa Díez corta a Mónica López y corrige a la presentadora de TVE en directo: "Perdone, perdone..." La expolítica y una de las convocantes de la nueva manifestación de Colón ha parado los pies a la presentadora de 'La Hora de la 1' por sus explicaciones sobre los indultos Redacción DigitalMadrid 01 jun 2021 - 18:14

"Aprovecho para decir que tienen un Código QR en su pantalla y ahí puede estar mirando cuando les van a llamar porque muchos estamos pendientes de los SMS, pues ahí, más o menos, tendrán una idea de cuando se les va a notificar que tienen que ser vacunados", decía Griso a los espectadores de paso.

"Diego, todo en tus manos", le informaba a su compañero, dejando claro que iba a ser su sustituto hasta su vuelta. "Lo que te iba a decir. Lógicamente, no íbamos a perdernos este momento, es tu vacunación. Lo primero, ¿Sabes que vacuna te van a poner?", quería saber Diego Revuelta. "No, no tengo ni idea", aseguraba la comunicadora tras corroborar que su cita era a las 11:30 horas.

"Lo cual me hace pensar que los vamos a vivir en directo", le decía el copresentador a Griso, dejando claro que iba a llevar una cámara consigo. "Pues... Sabes qué pasa... Que os gustaría que mi aversión a las agujas... Yo, encima, me quejase con todo lo que he reivindicado la vacuna ¿Verdad? Pero no va a pasar", opinaba ella, negándose a que la grabasen en el momento del pinchazo.









"No va a pasar... En su momento, vivimos como donaste sangre y hoy es un día muy importante porque sé que tenían muchas ganas de que llegase este momento", le animaba Revuelta. "Muchas", afirmaba Griso muy contenta. "Además, he de decir que, últimamente, según avanza la vacunación, también vamos viendo como personas más cercanas a nosotros, como en este caso tú, ya se están vacunando. Con lo cual, nos hace pensar que en breve nosotros también. Es decir...", decía el comunicador hasta que ha sido interrumpido por la presentadora.

"Diego, deja de darme conversación que me tengo que ir, que llego tarde", le interrumpía la periodista entre risas mientras se ponía la mascarilla para irse del plató. "Va, va, vamos", decían el resto de colaboradores. "Esto haciendo tiempo", se justificaba Revuelta. "Pero si no hace falta que hagas tiempo", le ha corregido la conductora del espacio de Antena 3.









"Voy a ciegas, pero con mucha ilusión"

"Venga, vamos a vivir todo en directo. Susanna Griso se va a vacunar en el Zendal, no sabemos que vacuna es la que se va a poner. Y vamos a hacer un seguimiento de la vacunación de Susanna Griso. Vamos a estar con ella, acompañándola en el coche y, además, viviremos ese momento de entrada en el Hospital Zendal y el momento de la propia vacunación. Lo vamos a vivir todo en directo, aquí en 'Espejo Público', es a las 11:30 y, conforme va avanzando, vemos que el horario es muy preciso. Así que calculamos que sobre las 11:35h, Susanna Griso estará vacunada", explicaba Revuelta mientras se veía como Griso se iba de los estudios de Atesmedia.

"Tengo cita en apenas media hora y, bueno, mucha ilusión en el momento que me llegó el SMS y que se me convocaba hoy, martes 1 de junio, a esta vacunación que tanto llevábamos esperando y que, en mi caso, ya estaba contando los días", ha confesado la presentadora mientras va de camino al hospital. "No quiero hacer ningún comentario al respecto, pero en Madrid están ya por los 51-50 años. Entonces, creo que está yendo bastante rápido y, además, me dicen que en el Zendal no hay mucha cola. No sé que vacuna me va a inyectar. Voy a ciegas, pero con mucha ilusión porque yo soy de las que ha defendido siempre la vacunación como algo imprescindible", agregaba.