Gabriel Rufián raja del PSOE en TVE: Ya conocemos sus incumplimientos. Estos acuerdos no nacen del afecto

Gabriel Rufián continúa haciendo su tour por los medios de comunicación, y su última visita la realizaba al programa 'La Noche en 24 horas' de la cadena 24 Horas de RTVE.

Allí el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) era preguntado por la mesa de negociación que formarán el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya. Sobre cuando se produciría esta primera mesa, Rufián afirmaba que "en política dos semanas son una eternidad, aunque estoy absolutamente convencido que será antes de que termine el mes de febrero.

Esta mesa fue uno de los puntos que el Gobierno de Sánchez e Iglesias firmó con ERC para conseguir la formación de Gobierno, sobre quienes formarán esta mesa, Rufián defendía que debería estar formada por los dos presidentes, vicepresidentes, y miembros de las cuatro formaciones implicadas (PSOE, UP, JxCat y ERC): "Hay que darle normalidad y que sobre todo se haga lo que se acordó, que es regresar un conflicto político a la política".

Sobre la figura de un relator, exigencia de Torra y aprobado en el Parlament, Rufián se ha mostrado más cauto: "Le estaríamos metiendo más presión a una mesa que ya tiene mucha presión de por sí. Si algo he aprendido con la negociación con el PSOE es que el silencio, el poco ruido, el no entrar en declaración y contradeclaración, en las líneas rojas es positivo y me voy a mantener ahí".

Rufián, dos millones de catalanes y las promesas incumplidas del PSOE

Continuaba Rufián con la defensa de esta mesa de negociación: "La sola celebración de la mesa ya es un éxito, un espacio de negociación, de dialogo, de reconocimiento institucional es un éxito. Hay que abandonar la vía de la represión, y dos millones de catalanes que votan opciones republicanas e independentistas no vamos a desaparecer, al igual que centenares de miles de personas que votan otras cosas".

A pesar de todo el ambiente de cordialidad, tuvo también tiempo Gabriel Rufián para mandar un recado al Partido Socialista: "Nosotros sabemos perfectamente lo que es el PSOE y lo que defiende. También conocemos los incumplimientos del PSOE esto no nace ni de la estima. Nace del contexto y de las circunstancias. El PSOE está obligado a mirar a la izquierda española y a la izquierda catalana. Tenemos la responsabilidad de no dejar este conflicto polítco a nuestros hijos o nuestros nietos".

Sobre uno de su rivales políticos en Cataluña, Miguel Iceta, líder del PSC ha declarado que: "Hay muchísima tierra quemada entre el PSC y ERC y un líder como Miquel Iceta, al que reconozco su habilidad y su inteligencia, su actitud, en según que momentos, ha dejado mucho que desear".