El mensaje de Rufián a favor de los "Països Catalans" que ha indignado a los valencianos

El portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, ha publicado una imagen donde presenta las ciudades que va a visitar para la presentación tanto de su libro 'Ser de izquierdas es ser el último de la fila (y saberlo)' y dos libros de Oriol Junqueras 'Cuentos desde la prisión' y 'Hasta que seamos libres'. La primera cita ha sido esta tarde en el Centro Jóven de Crevillent, una sala que ha estado llena durante toda la presentación.

Gabriel Rufían ha publicado en su tuit que ha titulado como 'Vivan los Países Catalanes' donde ha insertar una imagen con el título Libres contra la represión' con el mapa de la comunidad autónoma de Valencia. Donde además de la cita de este viernes están las fijadas para este sábado en la Casa de la Cultura de Tavernes de la Valldigna, Alzira y Riba-Roja de Túria, pero no acaba ahí, el domingo tendrá una última presentación en el Auditorio de Vinarós.

Visca els Països Catalans! pic.twitter.com/gKu2703WT8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 24, 2020

Un cartel de presentación de los libros de Gabriel Rufían y Oriol Junqueras que no ha gustado a los valencianos, quienes no han tardado en comentar esta publicación que 'la república no existe', ' a mi no me esperéis'.

Visca la incongruència! — Sergi (@WcTvSergioles) January 24, 2020

La República Catalana.... per d'aquí 300 anys no? pic.twitter.com/hif0SB5iJW — No passaran! ������ (@NoPassaran5) January 24, 2020

Jajajaja la República no existe — Angeles �� (@solyplayacanar2) January 24, 2020

Quita tus sucias manos de la Comunidad Valenciana — Don Kumato (@DKumato) January 24, 2020