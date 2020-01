El independentismo estalla contra Rufián por entrevistar a Arcadi Espada y a Albiol: "Pseudoévole"

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, presenta desde hace meses un programa de entrevistas llamado 'La Fábrica', por donde han pasado entrevistados tan variopintos como los periodistas Jaume Roures, Risto Mejide, Tomás Guasch o el diputado de Bildu, Jon Iñarritu. Un programa en el que Rufián defiende sus postulados políticos y en el que algunas veces ha invitado a personas que se oponen frontalmente a sus opiniones.

Pero los dos últimos invitados al programa de Gabriel Rufián no han gustado en absoluto a los sectores más radicales del independentismo catalán, que han criticado con dureza su elección. El primero de ellos, el periodista catalán Arcadi Espada, es conocido por su rechazo frontal a los postulados independentistas.

Un invitado que ya provocó las críticas de los independentistas más cercanos a los sectores del fugado Carles Puigdemont y del presidente de la Generalitat inhabilitado Quim Torra.

Pero, si la entrevista a Espada no gustó a los independentistas, menos ha gustado el anuncio de la próxima entrevista de Gabriel Rufián, que será al exalcalde de Badalona y exlíder del PP en Cataluña, Xavier García Albiol.

Una entrevista que ha provocado respuestas de los independentistas más radicales como estas:

Ets un bufó xoni, això no té remei, quan et repudi tota Catalunya no sé on et fotràs perquè Roma no paga traïdors, i Apaña encara menys. pic.twitter.com/cPd5drB0QG