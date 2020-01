La reacción de Rufián al caer en una trampa por 'responder' a Espinosa de los Monteros

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha protagonizado este sábado un curioso momento en redes sociales al caer en una trampa por 'responder' supuestamente a Iván Espinosa de los Monteros. Un tuit que ha generado gran cantidad de burlas en Twitter, donde los usuarios le han destacado el desliz a Rufián, antes de que el propio político independentista reaccionara a su peculiar manera.

“Comparar el lucrarse económicamente de forma ilegal con respirar de forma ilegal es de supremacistas catalanes”. Esa era la reflexión que aparecía esta semana en redes sociales desde una cuenta que parecía ser la del diputado de Vox en el Congreso de los Diputados. Y decimos “parecía” porque en realidad se trataba de una cuenta falsa, como algunas de las que inundan actualmente redes sociales como Twitter.

Sin embargo, entre tuit y tuit, parece ser que el portavoz de Esquerra en la Cámara Baja no reparó en el hecho de que la palabra “fake” estaba en el nombre del usuario, o de que el usuario no era @ivanedlm, sino @IvanDeLaManta y se lanzó a compartir el mensaje. Rufián debió pensar que se trataba de Espinosa de los Monteros realmente porque escribió: “Haced capturas a ver si lo va a borrar. Sin comentarios”.

Fue otro usuario el que se percató del 'patinazo', que compartió las imágenes junto al mensaje: “Seguidme hoy en la triste historia de Gabriel Rufián”.

Una confusión que ha generado gran cantidad de burlas en redes sociales, más si cabe después de que el propio Rufián compartiera la metedura de pata con sus seguidores, en un gesto de sentido del humor.

AYY Rufián, está perdiendo facultades. Pactar con el gobierno fake hace que te creas todos los fakes, no hay duda.

Y lo retwitea como diciendo, si lo sabía,... como cuando te caes y te levantas diciendo no me ha dolido.......

Si es que se nota que lleva la sangre española andaluza en las venas, el humor no le falta.