Frank Cuesta revela las amenazas que recibió antes de entrar a 'El Hormiguero'

Tras seis años dedicándose en cuerpo y alma a su programa, 'Wild Frank',Frank Cuesta reveló, hace unos días, que había decidido abandonar la televisión. Es por esto por lo que el presentador ha decidido pronunciarse sobre su marcha en 'Juntos', formato de Telemadrid, y contar que le llevó a tomar la decisión, además de hablar frente a los espectadores de la futura salida de la cárcel de Yuyee, la madre de sus hijos.

"Todo tiene un principio y un final. No soy una persona vieja, pero hay que saber cuando tienes que parar", contó a José Luis Vidal y María Gracia. "Hay que dar paso a gente nueva, a gente más joven que venga con diferentes ideas. No me veo con rodillera y codera yendo por el monte", agregó Cuesta entre risas.

No obstante, se ha mostrado muy orgulloso de su trabajo durante la entrevista: "Cambiamos el concepto de lo que era la televisión con animales. Hemos hecho cosas brutales desde 'Frank de la Jungla', y ahora con 'Wild Frank', que no se van a hacer jamás en la televisión".

Asimismo, confesó que la razón de su retirada también son los animales, ya que quiere dedicarse el resto de su vida a ellos y darles la mejor vida posible: "Quiero rescatar animales, prepararlos y dejarlos en libertad".

Por otro lado, después de hablar de sus futuros proyectos, el ex tenista desveló que se había sentido muy descuidado por parte de las autoridades españolas, dado que considera que podrían haberle ayudado más con el asunto de Yuyee. "La gente con la que yo hablé nos mintieron y, al final, incluso nos amenazaron. A mí directamente desde el Ministerio de Asuntos Exteriores antes de entrar a 'El Hormiguero'", aseguró Cuesta.

"Me amenazaron diciendo: 'Cuidadito, porque si tiras demasiado de la goma… a lo mejor se rompe'. Eso fue justo el día antes de visitar 'El Hormiguero'", reveló el presentador, dejando a los presentadores totalmente sorprendidos.

Frank Cuesta habla del reencuentro con su mujer

A raíz de este tema, Cuesta ha hablado de otros de los motivos que han provocado que abandonase la televisión: Yuyee, la madre de sus hijos, quien lleva años en prisión. "No se puede decir cuándo saldrá de la cárcel porque no está todavía decidido, pero tenemos todo muy bien atado y no van a poder dejarla ahí más tiempo. Antes de 6 meses está en casa", informó.

"Cuando salga, voy a tener que cuidarla porque ha estado totalmente incomunicada del mundo exterior. Lo más importante, al final del día, es la familia. Yuyee es la madre de mis hijos y yo la quiero mucho, independientemente de la relación que tengamos. Así que no voy a poder andar de aquí para allá", concluyó, dejando claro que la familia va antes que el trabajo.