Frank Cuesta, tras su anuncio más difícil: "No me veo haciendo más temporadas"

Frank Cuesta ha dejado uno de un mensaje que seguro, le ha resultado dar. El aventurero ha asegurado que el canal va creciendo y ganando interés. Sobre el comienzo de Wild Frank, ha asegurado lo siguiente: "Hemos grabado muchas cosas que todavía no se han enseñado. El tema de la pandemia nos ha afectado también y aunque hemos grabado cosas... yo a nivel personal no me veo haciendo más temporadas".

El motivo fundamental que le mueve a tomar esta decisión es que ya tiene una edad. "Ya voy despacito haciendo las cosas...aunque todavía tengo fuerza para hacer cosas, pero Yuyi va a salir pronto de la cárcely quiero hacer viajes yo solo y grabarlas yo solo".

Por tanto, vemos como Frank se va a centrar en cuidar a la madre de sus hijos y a reforzar su canal de Youtube. Sin embargo, le ha podido la nostalgia: "Esa etapa televisiva ya está hecha. Yo creo que hemos hecho cosas brutales que serán irrepetibles. Pero lo que hemos hecho es alucinante. Hemos hecho cosas que jamás se van a volver a grabar de esta manera. El que tiene valor es el cámara, no yo. Va a ser muy difícil que eso se repita jamás".

Sobre el odio que puede generar esta medida que ha tomado, considera que no le importa. Frank asegura que ha mostrado la naturaleza de una forma muy especial. Y con eso se queda. Recordaba además su etapa universitaria como veterinario: "No me gustan los nombres científicos. Yo hablo con la gente. A mí me gusta la gente normal y los términos habituales".

Frank Cuesta y su nueva etapa profesional

Ahora, ese amor que el aventurero tiene hacia la naturaleza se verá reflejado en su canal de Youtube. Un espacio en el que tiene un amplio respaldo. Frank quiere mostrar su vivencia personal porque, asegura, vive la naturaleza todos los días.

Su auténtica pasión hacia ello le empuja a seguir trabajando en su portal. Además, ha pedido que no se meta gente en esa comunidad que él mismo ha creado con el fin de hacer daño. "Lo importante es vivir la vida. Hay que descubrir, experimentar, sentir. Y eso es esto. Eso es lo que intento expresar con la experiencia de muchos años y alomejor sin el conocimiento del catedrático".

Vemos que Frank Cuesta seguirá trabajando pero alejado de la pequeña pantalla. Cuesta se encuentra, además, batallando contra un cáncer. Una lucha que sigue adelante con toda la esperanza del mundo.