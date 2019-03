La fiebre de los programas concurso, una moda que se extiende por Europa

La Voz, MasterChef, Got Talent, Gran Hermano Prodigios, Maestros de la Costura... Sí, literalmente podemos decir que la parrilla de televisión en España está repleta de programas con formato concurso. Sus audiencias están en auge y sus fans demandan cada vez más este tipo de contenidos. Pero, ¿este fenómeno ocurre únicamente en España? O, por el contrario, ¿en los demás países europeos sucede algo similar?

A continuación, vamos a comprobar cómo muchos de estos formatos se repiten en países como Francia, Italia o Reino Unido. Veamos...

LA VOZ

Este concurso de talento musical y voz va por su sexta edición en España, y sus jurado o 'coaches' este año son Pablo López, Paulina Rubio, Antonio Orozco y Luis Fonsi. Se diferencia de otros formatos similares porque, en el momento de la elección de los concursantes, los jurados no pueden ver físicamente a los aspirantes.

Pues bien, La Voz también está presente en Italia, por ejemplo. Se llama The Voice of Italy y aúna a decenas de miles de fans. De hecho, en Twitter tiene más de 360 mil seguidores. Además, hace apenas unas semanas abrieron las listas de incripción para esta nueva edición.

Por su parte, en Francia se llama The Voice: la plus belle voix, va por su octava edición, se emite los sábados a las nueve de la noche y acumula más de millón y medio de seguidores en Twitter.

Formato también presente en Reino Unido... Se emite en la caden iTV, y también tiene su versión para niños. Algo que se hizo en España a su vez...

The winner of #TheVoiceKidsUK 2018 is Daniel!!! ������ @PixieLott pic.twitter.com/Svj0iN3vc2

MASTERCHEF

El programa gastronómico MasterChef, por su parte, también está en Francia. Realmente se basa en un espacio televisivo británico (por lo que allí también existe). La producción del programa corre a cargo de la cadena TF1, aunque ahora mismo no se emite. La primera temporada se estrenó el 19 de agosto de 2010, siendo la ganadora Anne Alassane.

Como te podrás imaginas, en Italia tampoco se han querido quedar atrás. Lo emite la cadena de televisión Sky Uno. El programa está conducido por las voces de Simone D'Andrea y Luisa Ziliotto, por otro lado están los jueces Carlo Cracco, Joe Bastianich, Bruno Barbieri y Antonino Cannavacciuolo. La primera temporada se estrenó el 21 de septiembre de 2011, siendo el ganador Spyros Theodoridis.

GOT TALENT

Lo mismo ocurre con Got Talent que en Italia se llama exactamente Italia's Got Talent. Se está emitiendo actualmente y su formato es prácticamente igual que el de la versión española.

En Francia, por su parte, este formato se llama 'La France a un incroyable talent', empezó el 2 de noviembre de 2006 y está presentado por Alessandra Sublet.

En Reino Unido es uno de los programas con mejores registros de audiencia. Busca talentos inéditos, de todas las edades y en cualquier vertiente. Su jurado lo componen David Walliams, Alesha Dixon, Simon Cowell y Amanda Holden. El ganador de cada temporada recibe 100.000 libras esterlinas y la posibilidad de actuar en la espectáculo anual Royal Variety Performance, ante los miembros de la Familia Real británica.

BRITAIN'S GOT TALENT IS BACK!!! ���� #BGT returns Saturday, 6th April at 7.15pm on @ITV & @WeAreSTV pic.twitter.com/swGE7uQ8v4