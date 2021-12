Ferreras se queda de piedra en 'Al Rojo Vivo' por lo que le hace una reportera en pleno directo

Este miércoles, Antonio García Ferreras volvió a formar parte de la parrilla de laSexta al ponerse al frente de 'Al Rojo Vivo'.Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en cómo se encuentra La Palma a raíz de la erupción de Cumbre Vieja, el presentador ha dedicado gran parte del espacio a analizar el aumento de contagios por coronavirus por la llegada de la variante Ómicron.

"Tengo la sensación de que viendo Noruega o Reino Unido, en las últimas horas, las decisiones son aumentar la tercera dosis", apuntaba el conductor del espacio de laSexta, dejando claro que la forma de actuar que se está llevando a cabo, ante este aumento de contagios, es administrar la tercera dosis de la vacuna cuanto antes.

"En España, ahora mismo, cuántas dosis de refuerzo, ya que da la sensaciones de que las comunidades autónomas lo han acelerado en las últimas horas también", agregaba para dar paso a Gema Llamazares, quien ampliaba la información al respecto. "Ha habido un acelerón en esa inoculación de dosis de refuerzo. En las últimas horas, se han puesto casi 300.000 dosis y tenemos ya a casi 5 millones de españoles que tienen esa dosis de refuerzo", aclaraba.

Asimismo, por otro lado, también profundizaban en el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. "Hoy, después de 40 años, cientos de miles de seres humanos mueren cada día en este combate, a lo largo del año. Se ha querido hacer una declaración institucional en el Congreso en apoyo a las víctimas y la ciencia que trabaja para evitar que mueran, cada año, cientos de miles de personas por culpa de esta enfermedad y la extrema derecha no ha querido", ha adelantado el presentador.









"Estabas conectándote con Leticia"

"El pleno ha terminado y no ha sido posible porque Vox no ha querido apoyar esa declaración institucional. Dicen que el texto se habla de la Agenda 2030, que ellos no apoyarán nunca, ninguna declaración que tenga alusiones a la Agenda 2030", ampliaba la reportera. Entonces, el comunicador cortó el análisis de sus colaboradores al respecto para dar paso a Leticia Fuentes, corresponsal que se encuentra en París y encargada de comunicar una última hora sobre los contagios del coronavirus.

De pronto, aparecía la reportera en pantalla mirando su móvil. Aparentemente, la periodista no era consciente de que se encontraba en directo y realizando una conexión con Ferreras. El presentador estaba a la espera de que su compañera informase al respecto, pero ella no parecía reaccionar. Por este motivo, se creó un incómodo momento en el que el conductor del espacio, en directo, miraba a pantalla sin obtener respuesta. "Está controlando los mensajes, pero no nos escucha, evidentemente", excusaba Ferreras a la reportera, dejando claro que se trataba de un fallo técnico.

"Bueno, ahora volvemos a París porque tenemos, de nuevo, récord de contagios", comunicaba Ferreras, dando un adelanto de lo que iba a contar Fuentes. Por ello, recuperaron la conexión en plató y, mientras arreglaban el problema, el presentador volvía a dar paso a los tertulianos para hablar sobre este aumento de contagios.

Para sorpresa de Ferreras, la colaboradora a la que daba paso para informar sobre la cifra de contagios también estaba entretenida con el móvil. "Perdóname, Antonio", reaccionaba ella entre risas, aparentemente avergonzada. "Estabas conectándote con Leticia", bromeaba el presentador, haciendo referencia a que había pillado a sus dos compañeras distraídas con el móvil. "Me has pillado inmersa en una última hora bastante importante ¿Puedes repetir la pregunta?", se excusaba ella. "Repito y, además, te doy los datos yo", decía el comunicador muy irónico para, acto seguido, continuar con el programa.