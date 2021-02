Ferreras se moja y lanza un mensaje a un político al ver los disturbios por Hasél: "Incapaces de decirlo"

El pasado martes, los Mossos d’Esquadra entraron a la Universidad de Lleida para detener al rapero Pablo Rivadulla Duro, popularmente conocido como Pablo Hasél. Esto se debe a que, el pasado viernes, el acusado desobedeció la orden judicial impuesta por la Audiencia Nacional, que le había dado de plazo hasta las ocho de la tarde de ese día para ingresar voluntariamente en prisión al haber sido condenado a nueve meses de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona.

Como consecuencia, el miércoles, muchos manifestantes asaltaron las calles de Madrid para quejarse de lo sucedido con el rapero, lo que ha provocado destrozos y varios heridos. La protesta ha dejado en la capital 19 detenidos y 55 heridos, entre los que 35 son policías. Algo similar ocurrió en Barcelona, donde terminaron con 29 personas detenidas y 8 heridos. Además de destrozos en locales, comercios, escaparates... Lo que se repitió este sábado en la ciudad catalana.

Es por esto por lo que, este lunes, 'Al Rojo Vivo' volvió a recordar lo sucedido. Tras volver a ver las imágenes, Antonio García Ferreras no pudo evitar opinar al respecto y mojarse en relación a las opiniones de los políticos al ver los disturbios provocados en contra de la detención de Pablo Hasél.

"Que salgan pidiendo la excarcelación de Hasél es una manifestación más. Que haya gente que quiera ampliar la libertad de expresión en este país, incluso hasta es razonable", comenzó diciendo el el conductor del espacio de laSexta, aparentemente ofendido.

Asimismo, el comunicador se mantuvo en la misma línea y opinó que dedicarse al saqueo, "al pillaje, a intentar apedrear a la Policía Nacional o a la Brimo de los Mossos d’Esquadra... Es impresentable". "Eso es impresentable", insistió el presentador muy indignado por lo ocurrido en las calles de Madrid o Barcelona.

#Ferreras a quienes no condenan los disturbios: "El saqueo es impresentable. Pero es más peligroso que haya políticos incapaces de decir 'así no'" pic.twitter.com/6XaY77v7JU — TVMASPI (@sebas_maspons) February 22, 2021

"Pero es más peligroso que haya políticos que no sean capaces de decir que así, no, que de esta manera, no", sentenció Ferreras. "Y no es culpa de ni de la Brimo ni de...", aclaró el comunicador, dejando claro su enfado con la actitud de determinados políticos ante el caso de Pablo Hasél y de las protestas para su liberación.

Las palabras de Echenique

El presentador de 'Al Rojo Vivo' no dio nombres, pero su enfado coincidió con el polémico mensaje que compartió Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, a través de su cuenta oficial de Twitter, en el que hacía referencia de una manera muy llamativa a las protestas, la violencia en las calles y los saqueos.

"Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia", tuiteó el de Podemos.

Ante el revuelo causado, Echenique se justificó y declaró en TVE que es evidente que "no le gustan ese tipo de acciones", al igual que a la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, sus polémicas palabras ya habían llegado a oídos de todos y, por lo tanto, criticadas por muchos representantes políticos.