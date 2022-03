Felipe González lanza una advertencia sobre cómo cree que terminara la guerra en Ucrania

Este domingo, Jordi Évole volvió a formar parte de la parrilla de laSexta con una nueva entrega de 'Lo de Évole'. Esta vez, el presentador recibió a un invitado sorpresa: Felipe González. El periodista aprovechó la visita del expresidente del gobierno para analizar la situación política actual, concretamente sobre la crisis del PP y la invasión de Rusia a Ucrania. Asimismo, esto coincidió con su 80 cumpleaños y sus 40 años de su llegada a Moncloa.

El entrevistado dejó muy clara su opinión sobre Putin, aunque no era la primera vez que lo hacía. Tras la invasión del ejército ruso en Ucrania, el ex político no ha tenido reparos a la hora de hablar con Évole sobre lo que piensa sobre el presidente ruso. En primer lugar, el expresidente ha señalado a Putin como un "autócrata con capacidad totalitaria de dominio del poder, que no tiene opinión pública y que machaca al pueblo que lo considera indefenso porque tiene mucha superioridad en armamento y medios humanos".

"Y tiene una dramática inferioridad en el compromiso de la gente que manda con lo que hace", agregaba el entrevistado tras asegurar que, después de esta guerra, "va a haber un cambio en la realidad internacional importante". "Putin no quiere que Ucrania sea neutral, quiere neutralizarla. No es lo mismo. Quiere que sea tan neutral que no pueda decidir sobre su destino", declaraba el invitado.

"Putin arrasará Ucrania" ????. Y tendrá consecuencias para todos. Para ti también. #LoDeFelipepic.twitter.com/rN1mWEL0ux — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 6, 2022









"Lo que pasaba en el PP era una desgracia interna"



"Putin terminará arrasando Ucrania. No tiene límite", advertía González al presentador, adelantando cómo terminará esta guerra. Asimismo, el ex político opina que esta guerra provocará "que Ucrania consolide su identidad como nación independiente, tarde lo que tarde"."Esta guerra ya nos está afectando. El precio de la energía no va a flexionar a la baja, lo hará al alza. Y el impacto de la inflación va a ser más permanente", sentenciaba.

Por otro lado, González opinó sobre la crisis que se está dando en el PP. “Lo que pasaba en el PP era una desgracia interna, que se podía resolver o no. Yo, particularmente, deseaba que se resolviera... Podríamos considerar que los partidos sistémicos deberían cuidar seriamente las instituciones porque son más importantes para la estabilidad, la credibilidad, que los propios partidos, porque los partidos son instrumentos y las instituciones realmente son el fundamento de la convivencia", comenzaba diciendo al respecto.

“Ojalá se resuelva pronto la crisis del PP. Nos vendrá bien a todos", aseguraba. "Es una crisis interna, probablemente por errores de gestión. Pero no creo que sea solo eso. Algo habrá pasado dentro que vaya más allá de una pelea con Isabel Díaz Ayuso. Algo más habrá pasado”, opinaba. “Veo que hay una gestión con un componente de irritación, en la estructura interna del PP, excesiva. Por tanto, fallo de gestión es obvio que ha habido. Sino no se hubiera llegado a esta crisis. Hubiera habido una crisis, pero no hubiera habido una crisis en la que Casado sale del Parlamento en la última intervención y sale solo, solo", agregaba.