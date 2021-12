Un farmacéutico regaña a Risto Mejide en 'Todo es Mentira' tras confesar lo que hace en las farmacias

Un farmacéutico sacaba esta semana los colores al presentador de 'Todo es mentira', Risto Mejide, tras confesar lo que ha hecho en los últimos días cada vez que acude a una farmacia a por test antígenos de detección del Covid-19. En concreto Luis González, Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, ha resuelto las dudas del programa sobre la falta de abastecimiento de pruebas para prevenir la propagación del coronavirus.

Y es que las farmacias se están viendo desbordadas ante el incremento de la venta de los test de antígenos. Antes del 21 de julio, solamente se podían comprar con prescripción médica y su disponibilidad era muy limitada. Tras la autorización para comprar por libre estos tests, la demanda por parte de los españoles ha ido 'in crescendo'. Un tema que han querido abordar en el programa de Cuatro con la voz de los expertos.









Un farmacéutico regaña a Risto: “Piensa en el público”



“¿Hay o no hay? Unos hemos ido a comprar y también hemos ido a preguntar, y no hay”, cuestionaba el presentador, Risto Mejide, al presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, Luis González. Por su parte, el experto explicaba en 'Todo es mentira' que “en algunas farmacias puede haber temporalmente desabastecimiento pero en la mayoría de las farmacias de la Comunidad de Madrid a día de hoy tenemos test”.

En palabras del farmacéutico, esta situación se da sencillamente porque “hay algunos laboratorios que no nos suministran”. En ese momento el propio Risto lanzaba una confesión: había acudido a una de las farmacias para abastecerse de hasta 20 test de antígenos. Un comentario que hacía a los colaboradores echarse las manos a la cabeza, incluido el propio entrevistado, que afeaba al comunicador su comportamiento.

“Risto, eso se llama posición de dominio”, le regañaba en directo el farmacéutico. “Has dejado la farmacia desabastecida para todos los demás, tienes que pensar en el público. Tenemos que tener un poquito de paciencia, no acudir todos en bloque a la farmacia, no te lleves todos”, concluía.

Luis González, Presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid: "Tenemos que tener un poquito de paciencia, no acudir todos en bloque a la farmacia" #TodoEsMentira16Dhttps://t.co/J5T7V4UASX — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) December 16, 2021









La fiabilidad de los test de antígenos



Y es que es uno de los principales asuntos en la calle estos días. De cara las reuniones en Navidad, ¿debemos realizarnos estos test antes de participar en un evento? ¿son útiles antes de visitar a la familia para las celebraciones de Navidad?

Ha sido un asunto que ha traído de cabeza a las autoridades. De hecho en numerosas ocasiones ha sido una cuestión abordada por la Portavoz de expertos de la Junta de Andalucía, Inmaculada Salcedo, quien siempre ha matizado que la efectividad de este tipo de pruebas de cribado que ha usado también la administración regional es mayor cuando hay síntomas en los pacientes. A pesar de todo Salcedo siempre ha defendido que "son fiables" y que existe margen de error porque "todas las pruebas tienen falsos positivos y falsos negativos", algo que es "una máxima en epidemiología y en estadística básica".

En conclusión, el uso de los test como guía es adecuado, su fiabilidad será mucho mayor cuando haya síntomas que cuando no los haya porque son pruebas de infección en fase aguda y lo que sí debe tenerse en cuenta es que no deben acarrear que bajemos la guardia.