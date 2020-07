La pareja que podría terminar su relación tras 'La casa fuerte': "Quizá no estamos hechos el uno para el otro"

No parece ser que los realitys sean un buen lugar para acudir con una pareja. Solo hay que ver la gran cantidad de parejas que han acudido a programas del universo Mediaset y han terminado cada uno por su lado. Como ejemplo, simplemente hay que echar un vistazo a 'Supervivientes' o más recientemente a 'La isla de las tentaciones'.

Este mal parece que también afecta al nuevo formato del grupo, 'La casa fuerte'.En un reality donde la mecánica exige la participación por parejas, parece que no es un buen lugar para el amor que se lleva de casa.

Eran Christofer y Fani, la primera pareja que en los últimos días ha tenido una bronca tremenda dentro de los muros de 'La casa fuerte'. A tal nivel llegó la pelea que el chileno amenazó con abandonar el programa. "No me da la gana la imagen que estás dando. Te estoy aconsejando para que intentes dar una imagen buena, que bastante manchada la tenemos ya", echaba en cara a su pareja por culpa de Oriana. "Quieres que sea como tú, como un seto", le recriminaba Fani a su pareja.

Finalmente, la sangre no llegaba al río, llegando la reconciliación entre ambos. "Me molesta que pierde las formas y con ello la razón. Intento limarle esa parte que tiene de ella y ahí entramos en conflicto", ha defendido Christofer su postura de cara a su pareja. Por su parte Fani, ha aceptado las críticas de su pareja y ha afirmado que la boda entre ambos sigue hacia delante: "Sí hay boda, continuamos con los preparativos, a todos nuestros invitados que sigan con los preparativos, que sigan con los trajes, que sigan con las dietas...", terminaban diciendo ambos entre risas.

Ferre y Cristina, un amor con un futuro difícil

Pese a parecer que iban a ser la pareja formada por Christofer y Fani, la que más 'en crisis' podría entrar, son Ferre y Cristina quienes podrían tener los días contados, todo ello después de un nuevo capítulo donde la pareja habría puesto de manifiesto las disfunciones de la relación.

Esta vez, Cristina ha estallado después de que su chico prestase más atención a Leticia Sabater y a Oriana, que a ella durante una fiesta. "No tengo dudas de que nos queramos, te necesito más a mi lado, tienes que estar conmigo en todo. Necesitamos comunicación porque sino no vamos a llegar a la vuelta de la esquina", le recriminaba la joven.

Ferre intentaba defenderse de las acusaciones de su pareja jugando al mismo juego: "Yo creo que le doy cariño pero ella tampoco viene a mí. A lo mejor yo también estoy falto de cariño y me lo achacas todo a mí". Estas palabras hacían que Cristina le dedicase unas duras palabras a su novio en directo: "Quizá no estamos hechos el uno para el otro o no podremos estar juntos si no ponemos de nuestra parte".

"De buenas a primeras no me puedes decir eso porque me haces daño", le echaba en cara Ferre después de ese mensaje que casi sentenciaba su relación. Finalmente Cristina reculaba: "Quiero ser sincera. Si estoy aquí contigo 24 horas y me voy a ir contigo a vivir 24 horas... ¡Solo te estoy pidiendo comunicación!", se confesaba con lágrimas en los ojos y defendiéndose de quienes la acusan de celosa. "Llevo dos años luchando por esta relación", ha recordado ella, puesto que él quiso terminar su aventura para "vivir la soltería". "Si no es por ella no tenemos una relación. Yo tenía dudas y ella lo ha dado todo", ha terminado admitiendo Ferre, tras reconciliarse de nuevo con un beso.

Habrá que ver que recorrido tiene esta relación durante el concurso, pero sobre todo, después del mismo. De momento, no es el primer ataque de celos que sufre la canaria que ya organizó una bronca después de una niñería durante el cumpleaños de Leticia Sabater. Además la audiencia ya lo tiene claro, y ha calificado a esta pareja de tener una relación tóxica.

