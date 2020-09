La Policía Local de Siero, en Asturias, ha resuelto la desaparición de una mujer de origen argentino, cuya pista se perdía en León hace 25 años, tras confirmar que su identidad coincidía con la de la mujer de 68 años encontrada el pasado fin de semana sentada en el suelo de su domicilio en la urbanización de La Fresneda, donde estaba desorientada y deshidratada.

La familia de la mujer había denunciado en el año 1995 el “abandono repentino” de la mujer cuando residía en León y, a lo largo de estos veinticinco años, los investigadores han seguido varias hipótesis sobre su paradero.

Tras ello, este miércoles los oyentes de Carlos Herrera han relatado historias de personas desaparecidas hace años ligadas a su entorno más cercano. Sin embargo, entre todas ha destacado la narración del propio comunicador, que ha hablado de su bisabuelo.

“Mi bisabuelo materno salió de Cueva de Almanzora (Almería) y se fue a Nueva York y estuvo desde allí un tiempo mandando cartas y cosas como unos cubiertos que el mangaba del Nueva York Athletic Club con los que aún como. Un buen día no se volvió a saber de él. He investigado la historia y he ido atando cabos en Nueva York. Se juntó con una de por allí y ya no escribió más. Con esa angustia se crió mi abuela y mis tíos”, ha empezado a relatar.

En el Nueva York de los años 20 fundó un hotel que se llamaba Nueva Granada House. “Es una historia que he escrito y tengo un libro pendiente porque es la historia de su vida y mi investigación”, ha dicho Herrera.

El comunicador ha contado que fue la periodista Toñi Moreno la que lo ayudó a seguir su pista. “Era una periodista de investigación magnífica. La pongo en la pista y me reconstruye la vida completa” del bisabuelo, ha desvelado Herrera, que ha narrado uno de los episodios más íntimos de la historia de su familia.