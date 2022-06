Fabiola Martínez sorprende por lo que dice de su futuro junto a Bertín Osborne: "La puerta no está cerrada"

Ya ha pasado más de un año desde que Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaron su separación tras 20 años de relación y 14 de matrimonio. “Dejé de ser yo. Intenté ser lo que yo creía que él quería y me equivoqué. No me di cuenta de que no estaba igual en un momento concreto, es un proceso, sabes que ya no sientes lo mismo, pero te auto convences en lugar de tomar decisiones, por los niños, por la familia. Cuando me miraba en el espejo me veía triste, no era yo, me estaba traicionando a mí misma, dejé de pensar en mis planes, en mi crecimiento, en formarme, en hacer proyectos que no fueran comunes”, explicaba Fabiola sobre los motivos de su decisión en una entrevista en el ‘Deluxe’.

No obstante, nunca han dejado de mostrarse unidos por sus hijos y siempre han tenido buenas palabras el uno para el otro. Bertín siempre se ha mostrado abierto a recuperar a su mujer y desató los rumores de esta posibilidad en ‘Viva la vida’. Respecto a esto, el cantante aseguró que, si decidían volver a estar juntos, debería ser la madre de sus hijos quien decidiera su futuro como pareja.

"No me apetece nada. No sabes la pereza que me da. Ni quiero, ni tengo ganas, ni lo busco, ni nada que se le parezca", comenzaba diciendo el artista a Emma García sobre sus intenciones de volver a tener pareja. "En el caso de sentarme con Fabiola a hablar, tendría que ser ella la que me diera a mí una segunda oportunidad… Tienen que dar una segunda oportunidad siempre las mujeres. No voy a venir yo ahora de machito chulito", reconocía entre risas.









"La puerta nunca estará cerrada"



Estas palabras dieron mucho que hablar, por lo que ahora ha sido Fabiola quien se ha pronunciado al respecto. La empresaria ha respondido a la prensa durante la inauguración de la exposición fotográfica Leyendas, de Jean- Marie Perier y se ha mostrado muy sincera a la hora de hablar sobre en qué punto está su relación con el presentador de televisión. “La puerta nunca estará cerrada porque él es el padre de mis hijos. Si no, nos hubiésemos divorciado”, comenzaba diciendo, dejando claro el cariño que se siguen teniendo.

A pesar de ello, Fabiola considera que las palabras que su ex pareja pronunció en el programa de Telecinco “son fruto de su caballerosidad” y que, actualmente, los únicos hombres de su vida son sus hijos. “Nunca se sabe, pero en mi caso, estamos bien así los dos”, asegura ella, haciendo referencia a que no descarta la posibilidad, pero no por el momento. “Estoy bien, disfrutando, recuperando amigos, haciendo planes y no estoy cerrada al amor, pero tampoco estoy buscando. Me lo paso fenomenal conmigo misma y no quiero complicaciones. Bastante tengo con sacar tiempo para mí como para empezar a compartirlo con una persona”, confiesa.

#VÍDEO | Fabiola Martínez, abierta a una reconciliación con Bertín Osborne: "La puerta nunca estará cerrada" https://t.co/Lv8nsuqiCzpic.twitter.com/3IfDfLfssX — CHANCE (@CHANCE_es) June 29, 2022