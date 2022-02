El comentario de Georgina Rodríguez que dejó helado a Bertín Osborne: "Con mis amigas..."

Georgina Rodríguez es uno de los personajes internacionales que más está de moda. Una muestra de ello es el documental que ha estrenado la plataforma Netflix sobre su vida, llamado 'Soy Georgina'. Durante seis capítulos, Georgina vuelve a sus orígenes y cuenta el gran cambio que ha dado su vida desde que es novia del futbolista Cristiano Ronaldo.

¿De qué se conocen Georgina y Bertín Osborne?

La pareja de Ronaldo pasó de ser dependienta en una tienda de la Milla de Oro de Madrid a comer y comprar en los lugares más lujosos de todo el planeta. Su faceta como influencer es un hecho. Tiene más de 30 millones de seguidores y en esta primera temporada, cuenta su día a día junto a sus hijos, su familia, sus amigos y su equipo. Y, con este documental, lo que ha tratado es de mostrar a las personas que la siguen en la actualidad, sus orígenes y la difícil situación económica que atravesó en una etapa de su vida.









En uno de los episodios, Georgina habla de la labor solidaria que hace en la Fundación Nuevo Futuro y cómo visita un piso en el que viven menores en situación de desamparo y reciben ilusionados la llamada de Cristiano Ronaldo. Gracias a este tipo de iniciativas, Georgina recibió un premio en la Starlite Gala, celebrada en Marbella. Allí, coincidió con Bertín Osborne. En el último capítulo del documental de Netflix, se puede ver cómo fue su encuentro con el cantante, que también fue premiado por la labor social que hace su Fundación.

Lo llamativo es que, antes de posar para una instantánea, ambos se saludaron y ella le hizo un comentario que le chocó a Bertín: "Sabes, mis amigas siempre que van a Mercadona me compran tus picos con los ibéricos. Nos ponemos moradas con tus picos de Bertín", dijo la pareja de Cristiano Ronaldo. Inmediatamente después, el cantante andaluz le indicó que "son los mejores". De esta forma, Georgina le ha querido trasladar su admiración por uno de los productos gourmet que Bertín Osborne comercializa con su nombre.





Georgina Rodríguez y su mundo

Georgina tiene una vida de ensueño rodeada de guardaespaldas. Impresionantes casas, vestidos de alta costura y joyas. Fruto de su relación con Cristiano, en 2017 nació su primera hija, Alana, la cuarta hija del delantero y la primera en no ser concebida por gestación subrogada. Antes, habían nacido sus hermanos Cristiano JR (2010) y los gemelos Eva María y Mateo (2017). Ahora, esta pareja está esperando mellizos. "la paz que necesito está en casa con Cris, con nuestros hijos".

"Como mamá soy tremendamente amorosa y un poco blanda, conmigo mis hijos pueden hacer lo que quieran, los amo tanto que soy incapaz de ponerme estricta con ellos", dice la modelo, quien aparece en el "reality" recogiéndolos del cole, dándoles de comer o preparando sus bolsas de actividades extraescolares.

Cuenta con la ayuda de su amiga, Elena, quien, además de ayudarla con los estilismos también le ayuda con los niños, "nos entendemos a la perfección". En otro de los capítulos aparece limpiando sus lujosos bolsos y preparando una maleta consensuada con su amiga que se encuentra al otro lado del teléfono; "cojones con la wifi, cuatro aparatos en casa y sin wifi".

Considera que tiene un estilo propio. "Muchas veces me han intentado cambiar mi estilo, pero si no me siento yo, no me lo pongo, no me gusta ir insegura".

Una comodidad que también busca en el hogar, asesorada por su interiorista de cabecera. "Quiero esta casa más homogénea, no mezcles estampados con mármol, no me pongas flores de plástico, no me pongas libros, no muchas cosas para no limpiar mucho el polvo".