Fabiola confiesa cómo se enfrenta a su soltería tras separarse de Bertín: "Quiero disfrutar"

Bertín Osborne yFabiola Martínez se encuentran en el centro de las polémicas y sus seguidores están expectantes a cualquier movimiento o declaración que hagan. Esto se debe a que la pareja se separó el pasado mes de enero. Después de 20 años juntos y dos hijos en común, la pareja decidió tomar caminos diferentes. Conscientes del revuelo que iba a provocar esta noticia, el cantante decidió mandar un comunicado para explicar lo sucedido.

"Queridos amigos, como supongo que ya sabéis, Fabiola y yo nos hemos separado hace poco tiempo...", comenzaba diciendo para corroborar la noticia. "No hay un motivo concreto, sino problemas de convivencia. No hay, no ha habido terceras personas que nos hayan motivado a tomar esta decisión y si la dificultad de convivir con nuestras distintas personalidades", aseguraba el presentador para evitar las falsas especulaciones y tras reconocer que es una persona "complicada en el día a día y asume toda la responsabilidad en los motivos que han dado lugar a esta decisión".

Durante meses, esta ruptura fue desarrollándose en silencio. No obstante, los protagonistas han ido hablando sobre ello de manera muy breve. Durante su entrevista con Paz Padilla en 'Mi casa es la tuya', Bertín reconoció que lo que más le pesa de esta situación es no tener una familia a su lado: "Lo que más me pesa es tener la edad que tengo y no tener una familia conmigo. A medida que cumples años y te sientes solo. Es muy jorobado". Unas declaraciones que corroboran lo solo que se siente desde entonces, tal y como confesó en su entrevista con Isabel Díaz Ayuso: "En casa estoy solo, casi procuro volver más tarde y así no estoy más tiempo solo".









De la misma manera, el presentador de Telecinco ya empieza a hablar de su nueva vida y sorprendió a Toñi Moreno en 'El verano de tu vida' al hablar sobre su soltería sin ningún reparo. "Últimamente, si me he puesto un poco más… Ya sabes, para estar en el mercado", se sinceró entonces el comunicador, explicando que su cambio físico se debía a que intenta cuidarse desde que se separó. "Estás estupendo", señaló Moreno.

"Es muy incómodo para todo el mundo"

Por su parte, Fabiola también está rehaciendo su vida y comienza dar señales de ello en algunas entrevistas, al igual que responde sin problemas a las declaraciones de su exmarido que han acaparado la atención en los últimos días. "Imagino que la echa de menos de forma constante, pero realmente estamos ahí. Hablamos a menudo y él ve a los niños cada vez que viene a Madrid", asegura Fabiola en una entrevista para 'Lecturas', haciendo referencia a cuando Bertín dijo en su programa de Telecinco que echaba de menos a su familia.

"Yo creo que están bien porque ven que sus padres se tratan con cariño y respeto. Ven que incluso hemos ganado en nuestra relación, porque ya no hay puntos de fricción y, si los hay, los evitamos", decía la modelo, asegurando que sus hijos se están adaptando con facilidad a su nueva situación familiar.

No obstante, Fabiola no se encuentra preparada para actuar con sus seres queridos igual que antes de separarse. Es por esto por lo que no cree que asista a la boda de Claudia, la hija de Bertín Osborne a la que siempre ha tratado como a su propia hija: "No lo sé... Es pronto. A lo mejor no es cómodo para muchos. No ha habido tiempo para que se acostumbren al trato de no matrimonio. Piensas: '¿Y dónde me siento?'. Es muy incómodo para todo el mundo. Y los protagonistas son los novios. Yo voy a estar con ellos con todo mi corazón, pero creo que no es el lugar".

Asimismo, la venezolana ha hecho referencia a su situación sentimental y ha confesado la manera en la que se enfrenta actualmente a su soltería: "De momento estoy fenomenal conmigo misma. Quiero disfrutar de eso todo lo que pueda. No se está sola por no tener pareja".