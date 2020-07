La extraña maldición que persigue a los ganadores de Operación Triunfo

Después de que en 2017, el mítico programa de televisión, Operación Triunfo (OT), resurgiese y se convirtiese en todo un éxito tras seis años sin emitirse, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿Qué ha pasado con los ganadores anteriores?

Amaia 'De España' Romero, Famous Oberogo y Nia Correia han sido los tres último vencedores, y aún es pronto para evaluar su éxito, aunque es evidente que otros de sus compañeros les llevan ventaja. Sin embargo, de los concursantes entre 2001 y 2011 ya no nos acordamos tanto, a no ser que sigan siendo grandes estrellas como David Bisbal o Pablo López, por ello, vamos a recordar en qué punto de su carrera musical se encuentra cada uno de los ganadores.

OT1- Rosa López (2001)

Antes de que llegase Amaia, ya hubo una chica 'De España' y fue Rosa. La de Granada se ganó el corazón de todos los espectadores con su espectacular voz. Todo el mundo la recuerda, y más después de representar a España en el Festival de Eurovisión en 2002 con su tema Europe's Living a Celebration y un más que digno séptimo puesto.

Sin embargo, su carrera no ha sido un gran éxito. Muchos altibajos, proyectos musicales que no legaron a despegar, y ex compañeros triunfitos que se convirtieron en auténticas estrellas como David Bisbal o David Bustamante. Ha participado en los programas Tu Cara Me Suena y el reality show Yo Soy Rosa, y en 2020, ha presentado su noveno albúm.

0T2- Ainhoa Cantalapiedra (2002)

La segunda ganadora de OT fue Ainhoa Cantalapiedra, pero nunca logró el cariño del público y una fiel masa de seguidores. Con tres discos publicados, no ha conseguido triunfar en España, y en 2020 se espera que saque su cuarto albúm, pero en el panorama mexicano que es donde vive. Su temas suenan más en telenovelas que en conciertos propios.

OT3- Vicente Seguí (2003)

El ganador de 2003 ya notó el paso del tiempo en el programa. Salió de la academia sin una visión de éxito y pocas ofertas. El valenciano ha sacado tres discos que no han llegado a triunfar. En la actualidad se dedica a dar conciertos tributo a otros artistas.

OT4- Sergio Rivero (2005)

Sergio Rivero disfrutó del año descanso que tuvo el formato, pero ni de esa forma se ha logrado que el ganador de OT consiga una carrera de éxito. Sacó dos discos seguidos (2005 y 2006), pero las escasas ventas en ambos provocaron que Sergio se desencantara y se olvidara de la interpretación por un tiempo. España en 2012 para mostrar su nuevo trabajo, Seguiré, el cual pasó desapercibido. Ha sido en 2018 cuando el canario, a través de un proceso de micromecenazgo que inició en 2016, ha logrado sacar a la luz su primer disco de producción propia.

OT5- Lorena Gómez (2006)

El jurado Risto Mejide comenzó a ser el protagonista de OT, y aunque eso dio al rpograma más audiencia fue, una vez más, la salida al mundo exterior y dos discos consecutivos de versiones los que provocaron que Lorena abandonara la música. En 2018 retomó su carrera con varios temas propios.

OT6- Virgina Maestro (2008)

De nuevo dejaron un año de descanso al programa. Y la audiencia lo agradeció, de nuevo podían volver a ver a Risto, porque la ganadora, a pesar de tener el apoyo de Mejide, no logró éxito alguno. Fans fieles, para su quinto disco lanzado en 2019, pero poco reconocimiento.

OT7- Mario Álvarez (2009)

A diferencia de lo que ocurrió con David Bisbal, quien pasó de cantar en una orquesta a desarrollar su carrera en solitario, el ganador de la séptima edición hizo el proceso contrario. Tras salir de la academia y lanzar varios trabajos que no tuvieron el éxito esperado, el asturiano decidió unirse a la orquesta Panorama, muy famosa en Galicia, donde continúa su carrera profesional.

OT8- Nahuel Sachak (2011)

Dos años de descanso, y un fracaso más, seguramente el más grande de todos. Nadie recuerda a Sachak. Su edición fue la menos vista de la historia y, por ello, se redujo a cinco galas que no permitieron que los cantantes se dieran a conocer ni tampoco que el público se enganchara a ellos. El paraguayo, que afirmó en una entrevista a Interviú que no recibió su premioen metálico y además vio cómo su contrato con la discográfica se rompía, volvió a su país donde se dedicó a ofrecer actuaciones como stripper.

La maldición de Operación Triunfo

La maldición de Operación Triunfo llevarepitiéndose desde 2001. Los ganadores no llegan a triunfar, siendo los segundos o cualquier otro que participase en el concurso, los que se llevan todas las miradas una vez se acaba el prrograma.

En OT1Rosa López se ganó el corazón de todos, pero no le sirvió para convertirse en una artista puntera en nuestro país. Manu Tenorio, Chenoa, David Bustamante y David Bisbal la han superado con creces, sobre todo los dos últimos. Su éxito es comparable al de Álex Casademunt, que se dedicó más a la televisón que a la música, y a Natalia de OT, ya que nadie recuerda su apellido.

De OT2 no salieron grandes artistas. Viendo la historia en la música de Ainhoa Cantalapiedra, y comparándola con Manuel Carrasco, salta a la vista que el subcampeón de aquel año supo sacarle partido a su paso por el concurso.

En OT4 la cosa no mejoró para el ganador, Sergio Rivero no puede ser comparado con Soraya, que quedó segunda, y mucho menos con Edurne que salió del programa en el puesto número seis.

En OT6 no ahce falta decir quién quedó segundo clasificado. Virgina Maestro vio como Pablo López le pasaba por la izquierda como una bala, convirtiéndose en uno de los mayores artistas españoles de la actualidad.

Y en las dos ediciones nuevas, sin contar la que terminó en este año 2020, esta maldición no ha cambiado. En 2017 ganó Amaia, pero su éxito no es comparable al de Aitana, Ana Guerra o Lola Indigo, tres de las mayores artistas del mundo. En 2018 Famous tampoco ha logrado estabilizarse en el panorama. Cosa que Miki si ha hecho. Canciones como La Venda, con la que fue al Festival de Eurovisión, Celébrate o Me Vale, le han dado el reconocimiento suficiente para ser el ganador de aquel año fuera del programa.