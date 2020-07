La extraña forma en la que Sofía Suescun explicó el robo de su casa a su hermano y su madre

'La casa fuerte' ha llegado a su final con la victoria de Yola Berrocal y Leticia Sabater. Así los concursantes han podido salir de la finca donde estaban recluidos durante el reality y han conocido algunas de las novedades que había en el mundo exterior.

Alguien que se tiene que poner al día y dar muchas explicaciones es Cristian Suescun. El joven navarro entraba en el reality participando junto a su madre, Maite Galdeano, tras su paso por 'Supervivientes'. Ahora son muchas las explicaciones que tendrá que dar a su novia Jessicatras su 'especial' relación con Yola Berrocal dentro del concurso.

Pero no es el único problema con el que se ha encontrado Cristian al salir de 'La casa fuerte'. Como bien es sabido, ya que Sofía Suescun ha recorrido todos los platós de Mediaset narrándolo, es el robo que sufrió la joven influencer en su piso mientras se encontraba de vacaciones junto a su pareja, Kiko Jiménez, en Ibiza.

En esa casa también viven tanto Cristian como Maite, sin embargo no han sabido nada de lo acontecido en el ático de Sofía hasta su salida del reality.

Maite y Cristian se enteran del robo ocurrido en su casa

"Os han robado en casa, en el ático. Había dinero en efectivo, como 10.000 euros. Se llevaron el coche y todos los bolsos de Sofía. Lo que me contaba Sofía es que la gente que os ha robado son como dos niñatos", comenzaba contando lo sucedido Jorge Javier dejando a ambos concursantes en shock sin creerse lo que estaban escuchando. "Me muero", soltaba Maite mientras escuchaba con atención.

Jorge Javier fue relatando todo lo qué se sabe del asunto y cómo habían ocurrido las cosas. "Mira que le dije que si se le ocurriese ir a ningún sitio", se lamentaba Maite al conocer que había sido durante un viaje de Sofía, recordando las palabras que le dijo antes de entrar en 'La casa fuerte'.

Además la matriarca del clan admitía que dentro del reality había tenido sueños y presentimientos que indicaban que fuera estaba sucediendo algo malo: "Yo he tenido percepciones, adivino cosas. Tuve un mal sueño y al día siguiente me dolían muchísimo los pies. Y dije: ‘Esto es que ha pasado algo".

Quien más afectado se mostraba era Cristian. "Si lo sé no entro", exclabama al conocer que en el robo habían desaparecido 10.000 euros de su propiedad, sus ahorros. "La gente que os han robado son dos niñatos, que no es una banda organizada. Los han pillado aunque no con todo el dinero. Uno de los muchachos se hizo una fotografía con un fajo de billetes de 1.000 euros", continuaba contando el presentador catalán.

"Que no me entere quien ha sido. Hasta el último euro me van a devolver como que me llamo Cristian Suescun Galdeano", decía bastante enfadado Cristian.

Sofia entra por teléfono

La extraña llamada de Sofía Suescun contando todo

A pesar de no estar en esa gala presente, Sofía quiso tranquilizar a su madre y su hermano después de conocer lo sucedido. Por ese motivo llamó al plató para hablar y despreocupar a sus familiares.

Sin embargo, llamó mucho la atención la forma en la que lo hizo, ya que para ocultar datos personales, la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' habló en clave. Así solo pudieron entenderle Maite y Cristian: "Me he quedado preocupada con su reacción. Quiero transmitirle tranquilidad absoluta. Ha sido fuerte todo lo que ha pasado. Estuvo Narciso presente todo el rato, todos los muertos hicieron sus funciones", comenzaba explicando.

En el plató no daban crédito con lo que estaban escuchando, pero la cosa no terminaba ahí: "Los gatos están y todo recuperado". "¿Los bocadillos están?", ha cortado Galdeano, también en forma secreta. "Sí. Toda la alimentación está perfecta. Lo material se recupera pero lo que no se puede es contra la fuerza", terminaba Sofía.

