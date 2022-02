Un experto del Instituto Balmis de Vacunas vaticina cuándo diremos adiós a las mascarillas en interior

Este viernes, Patricia Pardo y Ana Terradillos han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, Terradillos ha realizado una conexión en directo con Francisco Jiménez, director del Instituto Balmis de Vacunas.

En primer lugar, el director del Instituto Balmis de Vacunas ha hablado sobre la eliminación de la mascarilla en exteriores, a raíz de que el Consejo de Ministros aprobará el Real Decreto que suprimirá la polémica obligatoriedad a partir del próximo 10 de febrero. “El Gobierno podría suprimir la medida de mascarillas en exteriores el martes, pero, de momento, tenemos que llevarlas por la calle ¿Son necesarias para evitar el contagio?”, ha preguntado Terradillos al experto.

"No hay ningún apoyo científico que justifique el uso de las mascarillas en espacios abiertos donde se puede conservar un distanciamiento social. Por lo tanto, en un espacio con estas características no es necesario el uso de las mascarillas, independientemente de la intensidad de la transmisión", ha comenzado diciendo el entrevistado. "Lo que sí es acierto, y hay que recordar, es que en espacios cerrados y abiertos, a pesar de que estén bien ventilados, hay que mantener un distanciamiento social y, en el caso que no sea posible hacerlo, hay que llevar la mascarilla", ha señalado.









"Será necesario mientras que haya transmisión comunitaria"



“¿Y en interiores? Porque esta es otra pregunta y, de momento, nadie dice nada. Todos tiramos de esa responsabilidad individual, pero ¿Hasta cuándo será necesaria la mascarilla en interiores?”, quiso saber la conductora del espacio de Telecinco. “Se dice que el uso de mascarillas en interiores será necesario mientras que haya transmisión comunitaria”, ha comunicado Jiménez.

“En el momento actual, estamos en transmisión comunitaria intensa todavía. Así que cuando baje la incidencia a los 50 casos por 100.000, es cuando podemos empezar a pensar en eliminar el uso de la mascarilla en lugares cerrados”, ha explicado el experto, señalando el momento en el que podremos despedirnos del uso de mascarilla.

Por otro lado, la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ también ha querido hablar de “la desigualdad a la hora de vacunar a todo el mundo y en todos los países del planeta”. “¿Esto nos va a afectar a la hora de reducir el tiempo hasta el final de la pandemia?”, ha planteado Terradillos. "Por supuesto, en algunos de los países africanos no llegan ni al 10% de cobertura vacunal. Mientras esto pase seguirán apareciendo nuevas cepas, que podrán ser peores o mejores… Mientras no haya una aproximación global sobre el problema o una vacunación mundial, esto puede no acabar. No acabará hasta que pase esto, seguramente, o hasta que el virus infecte a todo el mundo y deje de mutar", zanjaba Jiménez.