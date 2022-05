La expareja de Luis Lorenzo desvela cómo es realmente al actor en lo personal: "Era denunciable"

El pasado viernes, Luis Lorenzo y su esposa Arancha fueron detenidos por el asesinato de Isabel, la tía de ella. Tal y como señaló 'El Confidencial', el matrimonio invitó a la anciana a su casa de Rivas hace un año, ya que ella vivía en Asturias. No obstante, lo que comenzó siendo una visita terminó siendo una larga estancia. Esto llamó la atención de los familiares, por lo que José, el hermano de la viuda, comenzó a sospechar y denunció su desaparición. Asimismo, el hermano de la víctima detectó un extraño comportamiento por parte de la pareja, ya que controlaban el móvil de Isabel en todo momento y no permitían que se comunicase por cuenta propia.

Un tiempo después, en junio de 2021, la anciana murió dentro de esa misma casa, pero se certificó como muerte natural. José insistió en que se le realizara una autopsia y, finalmente, la Justicia lo aprobó. Fue entonces cuando se descubrió que la muerte de la mujer había sido provocada, al detectar la presencia de dos metales en dosis desmedidas. Es decir, había sido envenenada, concretamente con cadmio y manganeso. Otro detalle a tener en cuenta es que cada vez que Isabel pasaba unos días con Arancha y Luis, su cuenta bancaria marcaba que se había gastado en torno a 30.000 euros y, antes de morir, cambió su testamente y dictó que algunas de sus propiedades, como un piso en Asturias y unas tierras, serían para Arancha. Es por esto por lo que indican que todo podría haberse llevado a cabo para quedarse con la herencia.

Por el momento, el Ministerio Fiscal solo ha solicitado la libertad provisional para Luis Lorenzo y su mujer. Es decir, la retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias semanales en el juzgado. Es decir, les han dejado en libertad con cargos y con todas las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía, mientras siguen siendo investigados por el asesinato.

Como consecuencia, todos los medios de comunicación han sido acaparados con esta noticia, entre ellos 'Ya son las ocho'. Por ello, el programa ha logrado hablar con Mercedes García, expareja y empresaria que también fue víctima del actor. "Me timó 630.000 euros porque era el administrador de la empresa que tengo, un vivero. Él tenía poderes para administrar la parte económica", comienza confesando Mercedes a Sonsoles Ónega.









"No creía que podía llegar a ese límite"

"En nuestra relación, estuvimos juntos un año y cinco meses y no vivíamos juntos, pero éramos novios. Entraba y salía y algunos fines de semana se iba a ver a su actual mujer. Un día me dejó sola, me dediqué a mirar las cuentas bancarias y me di cuenta de que, por cada factura que emitía, se cobraba tres. Así que hice las cuentas y esa misma semana se lo presenté a mis abogados. Me dijeron que eso era denunciable y un delito. Mis abogados llegaron a un acuerdo con él y yo no le volví a ver", recordaba la entrevistada tras reconocer que le termino devolviendo el dinero.

"Fue una estafa emocional porque me enteré de que yo era la otra, además de una estafa económica. Quería pasar página y me olvidé del tema. Pero un año más tarde, los movimientos del dinero de la caja en efectivo, no cuadraban con los tickets. Volví a repasar todo y había ido retirando 1.000 euros en efectivo cada día. Así hasta los 130.000 euros", revelaba tras reconocer que le llevaba de viaje de lujo, en hoteles de cinco estrellas, con spa, y le compró un corvette. Respecto a esto, contó que él nunca pagaba nada y que en su primera cita le dijo que se había dejado la cartera en el coche: "Siempre tenía excusa para no gastar de su dinero".

"No era muy cariñoso. Me obsesioné con su belleza. En aquella época, era un bombón. Un seductor. Yo lo daba todo por él. Mis amigos me intentaron abrir los ojos...", reconoce Mercedes. A pesar de ello, la expareja del actor reconoce que le ha sorprendido mucho la noticia de su detención: "Se me han revuelto las tripas. No creía que podía llegar a ese límite por el dinero. Me ha descolocado mucho".