Una exconcursante de Supervivientes se sincera en 'Viva la Vida' y cuenta cómo fue su "intento de asesinato"

Hace tan solo unos días, la exconcursante de 'Supervivientes 2018', Saray Montoya, fue víctima de una brutal agresión y apuñalamiento por parte de su marido y su cuñado. Un día después, el pasado domingo 1 de agosto, entró en directo en 'Viva la Vida' para contar en primera persona cómo fue la agresión.

La presentadora del programa de Telecinco, Toñi Moreno, ha preguntado en primer lugar a la exconcursante de Mediaset, cómo se encuentra después del apuñalamiento del que fue víctima tan solo un día antes. Ella, con heridas visibles y el rostro contraído, no ha dudado en explicar con pelos y señales cuál era su estado actual, además de denunciar a quienes fueron los responsables de la agresión.

"Me encuentro mal, débil", confesó la exconcursante. "Ha sido una paliza, una agresión con tijeras, con cuchillos, ha sido algo horrible", han sido las primeras palabras que ha pronunciado Saray Montoya, con los nervios aún a flor de piel.





No obstante, a su pesar, ella no ha sido la única víctima de la agresión, sino que su hija Naiara también se ha visto envuelta en la brutal paliza. "Estábamos acostadas en el sofá y mi hija me preguntó: "¿Estamos vivas o muertas?"", ha contado Montoya, quien no ha podido contener las lágrimas al recordar el terrible episodio. Al ser preguntada por el estado de salud de su hija, la exconcursante de 'Supervivientes' ha sido clara: "Mi niña está mal, le dieron una puñalada en el pecho, querían clavársela en el corazón. Y otra en la mano, le dieron un bocado", ha continuado Montoya, quien ha insistido en que fue un episodio "horrible". A continuación, no lo ha dudado y lo ha calificado de "intento de asesinato".

Las lágrimas de Toñi Moreno

Ni tan siquiera la presentadora del espacio de Telecinco, Toñi Moreno, ha sido capaz de contener las lágrimas por la dureza del testimonio.

Al parecer, y siguiendo la entrevista, la exconcursante de Mediaset ha contado que entre los agresores se encontraban su suegro y su cuñado. "No son mi familia", ha indicado entre lágrimas. "La familia no hace eso. Eran la familia de mi marido, el padre, el hermano, y venían con dos más que yo no los conozco: un chico grande y otro señor, que era blanco, con un sombrerillo, con ojos azules", ha recordado Saray.





"Yo pensaba que a mi niña me la mataban", ha contado rota de dolor, sin llegar a comprender cómo su suegro y su cuñado han podido hacer eso a su nieta y su sobrina, "un cacho de su sangre y la han querido matar".

La exconcursante de 'Supervivientes' ha admitido pasar miedo durante el asalto y la agresión: "Fue una trama muy rara, muy grande. Me cogieron a mí y a mi niña solas, con cuatro mujeres más, mi marido no estaba. El hermano de mi marido entró y se lio a palos con mi niña. Entonces se vinieron todos los hombres a por mí. Empezaron a cuchillazos, con tijeras, se ensañó... cogía hasta impulso", ha concluido Saray.