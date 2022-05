Este es el motivo por el que Iker Jiménez se emociona en pleno directo de 'Cuarto Milenio': "No es normal"

Este domingo, Iker Jiménez volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al frente de 'Cuarto Milenio'. El presentador ha dedicado parte del espacio a un bonito detalle que han tenido con él uno niños de un colegio. Al presentador le han llegado unas imágenes de una clase de primaria que ha realizado varios murales informativos sobre Iker Jiménez. Como consecuencia, el comunicador no ha podido evitar manifestar su ilusión.

"Qué alegría tan inmensa me llevé al conocer este que puede ser un colegio cualquiera de una provincia cualquiera… Cómo los chavales han hecho unos trabajaos sobre servidor y qué nivel de trabajo... Yo voy a fichar de allí a algún reportero, a algún gran amigo del misterio, de la historia…", señalaba el conductor del espacio, muy emocionado.

"Hay que ver las caras de estos chicos y chicas ejerciendo su labor de investigación y qué bonito es que los profesores les motiven, no solo porque sea mi caso. Me ha llamado mucho la atención cuando me lo han enviado. Esto no es normal y no puede tomarse como una cosa más porque es una cosa excepcional", opina el presentador tras apuntar que "es una gran muestra de ilusión y entusiasmo".









"Este es otro clásico de nuestro oficio"

A raíz de esto, el presentador ha compartido con la audiencia una reflexión sobre la idea de montar una televisión escolar y cómo es dedicarse a una profesión como la suya. "Yo sé que Cruz Delgado, durante el proceso de la creación de la serie de Don Quijote y Sancho, pasó muchas navidades dibujando, mientras su familia estaba cenando. En vez de comer en la mesa con los demás, estaba dibujando", cuenta el presentador.

"El trabajo en nuestro oficio, cuando alguien tiene un proyecto de este tipo, no vive para otra cosa. Y Cruz Delgado contaba cómo, en ciertos momentos, hasta la familia pasaba a un segundo plano. Cuando ellos estaban de vacaciones, él estaba en un estudio trabajando porque casi no llegaban", recuerda. "Este es otro clásico de nuestro oficio: todo tiene que estar para ayer y casi no se llega. Pero, al final, se llega", asegura Jiménez.

"He pensado mucho sobre esto y he visto una serie de patrones comunes. Cuando alguien tiene mucha ilusión y entusiasmo, es muy fácil que el entorno le haga caso. En casi todas las personas que han triunfado, he visto oficio permanente. Quizás no sea mentalmente sano, pero una capacidad de no considerar lo que hacia en su trabajo. Entiendo que esto no tiene que ser así y hay enormes profesionales que, en cuanto llega su hora, pasan del trabajo. Es que es lo normal también. Pero lo que yo he visto es gente que no distinguía bien su trabajo, era su misión", reflexiona sobre quienes ven su trabajo como si vida.