Esta es la cara que se te queda por una alergia. Nuria de 'GH VIP' lo enseña en sus redes

Han pasado 5 meses desde que dio comienzo la séptima edición de 'GH VIP' y lo tenemos más reciente que nunca porque los concursantes tuvieron una segunda oportunidad de participar en el reality gracias a 'El tiempo del descuento', donde volvieron a entrar a la casa los mismos famosos, a excepción de alguno. Uno de ellos es Nuria Martínez, una de las grandes desconocidas de la edición que tuvo que abandonar el concurso de manera forzosa por una reacción alérgica.

Nuría Martínez durante 'GH VIP' MEDIASET

Nuria entró a la casa como expareja de Omar Montes y lo que nunca pensó es que tendría que abandonar por culpa de una alergia ¡al melocotón! Desde la organización del programa no dieron ninguna explicación y sacaron a Nuria inmediatamente de la casa por esta reacción pero nunca se supieron las consecuencias, hasta ahora. La exconcursante pidió en varias ocasiones volver a Guadalix porque ya se encontraba bien pero no hubo suerte.

Las impactantes imágenes de la reacción alérgica de Nuria Martínez

Muchas son las personas que han llegado a pensar que lo de su alergia era tan solo una excusa y que era mentira, que habría abandonado por otros motivos pero nada más lejos de la realidad. Cinco meses después Nuria ha querido mostrar las secuelas de la reacción alérgica mediante sus redes sociales y ha dejado a todos impactados. En una foto a través de sus historias de Instagram ha enseñado cómo se le desfiguró el rostro al entrar en contacto con esta fruta y lo mal que lo pasó en ese momento porque no entendía nada de lo que le estaba sucediendo.

Nuría muestra los efectos de una reacción alérgica en sus redes

"Nunca me había dado por enseñaros algo tan triste porque para mí es algo fuerte de mi vida, pero algún día tenía que llegar y ya que me lo estáis preguntando creo que ha llegado la hora de que sepáis que nada era mentira, que he estado mucho tiempo de médico en médico, de psicólogos y de tratamientos porque las alergias te vienen de un día para otro y dio la casualidad de que me pasó justo en 'Gran Hermano VIP 7' y obviamente lo primero es la salud, no estaba bien para volver en ese momento y así me ponía cada dos por tres", ha explicado en sus redes.

Todo quedó en un susto

“Llegué a un punto en el que no podía respirar, poca broma... No os podéis imaginar lo mal que lo pasé y lo que me han ayudado muchos alergólogos", ha escrito junto a la imagen en la que se puede ver cómo sus ojos están muy hinchados por la reacción y cómo casi ni puede abrirlos. Un gran susto que por suerte no tuvo consecuencias al ser detectado a tiempo y que hoy forma parte del recuerdo.