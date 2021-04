Esperanza Aguirre se pronuncia tras vacunarse con AstraZeneca y relaciona a La Sexta con Vox

Este miércoles, tras hacer una resumen de todos los acontecimientos de la actualidad, 'Ya es mediodía' ha realizado una conexión en directo con Esperanza Aguirre. El equipo del espacio de Telecinco se ha trasladado hasta el Wizink Center de Madrid para hablar con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, dado que acababa de recibir la primera dosis de la vacuna AstraZeneca, y en su caso la única al haber pasado ya el coronavirus.

En primer lugar, la ex política ha hablado de la campaña de las elecciones del 4-M, aunque también ha tenido tiempo para arremeter contra Vox y el gobierno de Pedro Sánchez. En esta ocasión, la entrevistada se ha tomado todo con mucho humor y ha respondido muy irónica.

Aguirre ha reconocido que, como cualquier ciudadana de la capital, ha esperado su turno para recibir la vacuna y recibió un mensaje de texto con la citación. Para aclarar las dudas, la ex presidente ha explicado que cuando pertenencia a Muface era funcionaria, pero que, cuando dimitió, se dio "de alta como autónoma", por lo que también le "dieron de alta en la Seguridad Social", que es "por lo que le han llamado".

Siguiendo las recomendaciones, la ex política ha contado que se había tomado un paracetamol para prevenir antes de ser vacunada: "Me lo ha recomendado mucha gente, mi hermana que ya se ha vacunado…". "¿Se vacunaría con la Sputnik si le hubiera tocado?", ha querido saber el reportero. "Claro que sí. Si la Sputnik ha vacunado a todos los húngaros y no se conocen inconvenientes", ha asegurado ella.

Asimismo ha asegurado que no se tiene que poner una segunda dosis al haber pasado ya la enfermedad: "Es lo que están recomendado los expertos, que en la Comunidad de Madrid sí existen, no como en el Gobierno Sánchez. Y recomiendan que los que lo hayan pasado les vale solo con una dosis".

Por otro lado, Aguirre, en relación a las elecciones madrileñas, ha mostrado toda su admiración por Isabel Díaz Ayuso: "Es la demostración de la falta de complejos de Isabel Díaz Ayuso… No soy sola yo, en las encuestas parece que ser que tiene el doble de los presuntos votantes que en el 15, son muchos los votantes que son fans de Ayuso".

Sonsoles Ónega: "Tenga usted cuidado..."

De la misma manera, ha tenido tiempo para hablar de su libro: "Yo escribo el libro porque creo que soy una de las personas que carezco de complejos y como yo estaba como Pedro Sánchez sin dormir y veo que a las 48 horas se abraza a Pablo Iglesias… No me preocupa quién está en la Moncloa, lo que me preocupa es que los están no se ocupan".

Antes de despedirse, Sonsoles Ónega se ha mostrado muy intrigada por las mascarilla que estaba luciendo Aguirre, es de color verde militar y la adorna una corona. "Mira como vengo yo, preparada", ha señalado mientras mostraba su mascarilla. "Es una corona y pone 'Viva el Rey de España'", ha contado, leyendo las siglas que mostraba.

Entre bromas, la conductora del espacio de Telecinco le ha dicho que tuviera cuidado que el verde se podía confundir con el verde de Vox: "Cuidado que coincide con el color de Vox. Tenga usted cuidado...". "No, no, el de Vox es más como este", ha respondido Aguirre mientras señalaba el micrófono de un periodista de La Sexta. "Más que el de laSexta", ha interpretado Ónega entre risas.