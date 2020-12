Esperanza Aguirre acusa a Pablo Iglesias de estar tras el chat de los militares: "Qué casualidad"

El pasado sábado, Esperanza Aguirre acudió al programa FAQs de TV3 para analizar la actualidad política. Una vez más, la ex presidenta de la Comunidad de Madrid no se ha cortado a la hora de hablar y cargar contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

En primer lugar, la ex política hizo hincapié en el polémico chat de los militares. Desde hace unas semanas, la dicha conversación en la que los militares retirados pedían la "purga de los rojos" y "aniquilar a 26 millones, niños incluidos", ha acaparado las mesas de debate, por lo que también ha sido un tema muy cuestionado en las entrevistas a las figuras políticas.

Es por este motivo por el que Cris Puig, presentadora del espacio, quiso saber la opinión de Aguirre al respecto. "Decían barbaridades", comenzó diciendo la entrevistada hasta ser interrumpida por la presentadora, quien quiso hacer hincapié en que los militares también dijeron que "se tenían que matar a 26 millones de personas".

"Un chat privado es una cosa y una carta el Jefe del Estado por parte de unos militares retirados pues es otro muy distinta", agregó Aguirre. "Que han hecho coincidir en el tiempo... Qué casualidad que quien ha filtrado lo del chat privado resulta ser alguien que ha hecho el programa de Podemos y que es el íntimo amigo del militar este, al que le ponen siempre pero que nunca sale elegido y no me acuerdo como se llama", agregó.

Ante la cara de incertidumbre de la presentadora, la entrevistada quiso ser más clara: "Es un militar de aviación muy amigo de Pablo Iglesias", señaló Aguirre, dejando caer que creía que el vicepresidente está tras el chat de los militares y que todo ha sido una estrategia.

"Los delincuentes deben cumplir sus penas"

Por otro lado, la invitada también se mostró muy dura a la hora de hablar del posible indulto a los líderes del proceso independentista catalán que continúan en prisión. En primer lugar, Aguirre dejó muy clara su posición y comparó a los acusados con "violadores".

"Los delincuentes son delincuentes y deben cumplir sus penas", sentenció la ex política del Partido Popular. Tal y como explicó, cree que no se debe acceder a un indulto, dado que se sigue diciendo que "lo volverán a hacer": "Han dicho que lo repetirían y me da la impresión de que suele ser un argumento importante para quienes piden el indulto el decir que no lo van a volver a hacer".