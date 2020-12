Alta tensión entre Susanna Griso y Rocío Monasterio: "No te dejaban hablar catalán en el franquismo"

Este miércoles, Rocío Monasterio ha visitado 'Espejo Público' para tomarse 'Un café con Susanna' y analizar todos los hechos que están acaparando la actualidad, haciendo hincapié en la gestión del Gobierno frente al coronavirus, el polémico chat de los militares y el acuerdo con Otegi.

"Lo único que pretende Sánchez y sus socios comunistas es llegar a una república confederal, eso es lo que quieren hacer con España, es a lo que aspiran bajo la batuta del señor Otegi que es quien está dirigiendo a este gobierno", ha comenzado diciendo la política. Asimismo, ha señalado que Pablo Casado "está más pendiente de renovar CGPJ y hacerlo después del 14 de febrero", pasadas las elecciones catalanas, "para que sus votantes no se den cuenta del pacto".

A raíz de esto, Monasterio ha asegurado que la moción de censura les "ha colocado del lado de muchos españoles". "La única oposición al gobierno negligente de los 70.000 muertos de Sánchez es Vox. Somos la única oposición, los únicos que estamos dispuestos a decir las cosas con claridad", ha sentenciado.

Acto seguido, el debate ha desencadenado en la "imposición" del catalán en las escuelas, con lo que la portavoz de Vox ha sido muy clara: "Cómo puede ser que un niño en Cataluña no pueda hablar en español en el patio del colegio...". "No creo que haya ningún niño al que se le prohíba hablar en español en el patio, eh. Pasaba antes, durante el franquismo, que no te dejaban hablar catalán, eso sí que estaba prohibidísimo", le ha reprochado Susanna Griso, dejando claro que no estaba de acuerdo con sus palabras.

"Si se hubiera prohibido hablar catalán en el franquismo, no hubiera llegado el catalán de padres a hijos como ha llegado", ha opinado Monasterio. "En el ámbito privado se permitía, pero nunca en el público...", ha comenzado explicando la presentadora hasta ser interrumpida por la entrevistada.

"Ahora se persigue a aquellos que hablan en español y se les discrimina. Y a los padres que quieren educar a sus hijos en español, les tienen que sacar de Cataluña porque no se puede escolarizar a un niño en español en Cataluña. No es posible. Y si te trasladan a Cataluña, el que no habla catalán no consigue una plaza", ha concluido la política.

'Espejo Público' (Antena 3)

"Quiere acabar con los pilares de la democracia"

Por otro lado, Monasterio también ha criticado el actual sistema sanitario español y ha comentado que "no es único y está disgregado" entre las distintas comunidades autónomas. "No tengo miedo a las vacunas, tengo miedo al este gobierno que nos ocultó lo datos de los muertos", ha confesado.

Además, se ha mojado en relación al polémico chat de los militares retirados y a la carta que han mandado al Rey Felipe VI: "Todo el mundo tiene derecho a hacer un manifiesto y dar su opinión sobre este gobierno", les ha defendido Monasterio, a la vez que arremetía contra el Gobierno y apuntaba que "quiere acabar con los pilares de la democracia".