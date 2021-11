El error de Marc Sala y Silvia Intxaurrondo pone patas arriba La Hora de La 1: "Pensé que me ibais a despedir"

Desde que TVE decidió hacer una remodelación en su parrilla y en sus programas, muchos de ellos ya han dejado de ser polémica. Ahora, 'La Hora de La 1', tras despedir a Mónica López y poner al frente a Marc Sala y Silvia Intxaurrondo, es un espacio más serio. Esto se debe a que informan únicamente de actualidad y han borrado de su escaleta el espacio dedicado a la crónica social y la sección con humoristas.

A pesar de ello, este martes, Marc Sala y Silvia Intxaurrondo han protagonizado un momento que ha provocado las risas en plató y han puesto patas arriba el espacio de La 1. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en cómo se encuentra La Palma y sus vecinos a raíz de la erupción de Cumbre Vieja, los presentadores han perdido el hilo del programa justo antes de despedirse.

Cuando tan solo quedaban unos minutos para despedirse de los espectadores, los conductores del espacio dieron una última hora sobre la huelga indefinida que se ha convocado en el sector del metal en Cádiz. Tras realizar una conexión en directo con un reportero que se encontraba allí, la cámara volvió al plató y se encontró a los presentadores en silencio sin saber que decir, dado que estaban esperando a que uno de los dos tomara la palabra para evitar interrumpirse.





"¡Qué susto me habéis dado!"



"Pues", comenzaba diciendo Sala, mientras esperaba a que fuese su compañera quien se despidiese de los espectadores. "Es que no sé si están despedidos o no", decía entonces el presentador, lo que provocó que a Intxaurrondo le diera un ataque de risa. "Despedidos no están, que vuelvan, ¡Qué luego se van!", contestaba la periodista. "Decía despedidos por hoy", corregía Sala, haciendo referencia a los espectadores.

Sin embargo, la broma no cesó y, cuando dieron paso a Ion Aramendi para darle el relevo con 'Mejor contigo', los presentadores seguían sin poder contener las carcajadas. A Intxaurrondo le dio tal ataque de risa que tuvo que taparse la cara. "¡Qué susto me habéis dado! Pensé que me ibais a despedir ¡Si no hemos ni empezado!", bromeaba Aramendi ante la reacción de sus compañeros de cadena. "Estamos hoy que…", reconocía Salas.

A pesar de ello, Aramendi cogía él mismo la palabra y saludaba a los espectadores. El presentador de 'Mejor Contigo' hizo un adelanto de lo que se podría ver en su programa antes de comenzar. Mientras tanto, al otro lado de la pantalla, se podía seguir viendo a sus compañeros entre risas. "Un abrazo chicos, que tengáis buen martes", se despedía el presentador de 'El Cazador'. "Hasta luego Ion", contestaba la presentadora.