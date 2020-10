Enfrentamiento entre Susanna Griso y la polémica joven negacionista: "Os estáis forrando a mi costa"

Este martes, 'Espejo Público' ha conseguido contactar con Mónica, la joven de 21 años que se hizo viral por afirmar en sus redes sociales que sale de fiesta cada fin de semana y sin mascarilla. Lo que ha comenzado como una breve entrevista para escuchar la opinión de la joven, se ha convertido en un enfrentamiento entre ella y Susanna Griso.

Tras dar su opinión en otros espacios informativos como 'Cuatro al día' y ser criticada por ello en sus redes sociales, ha accedido a hablar con el espacio de Antena 3: "He sido la tonta o la lista diciendo lo que muchos jóvenes piensan. En febrero te decían que la mascarilla no protegían, si veías a una persona con mascarilla pensabas que eran un loco o un enfermo. Nos han hecho creer que era malo, luego que es obligatoria".

"¿Miguel Bosé puede salir en la tele diciendo lo que quiere y por qué nosotros no podemos hacer lo que hacemos?", ha continuado diciendo. "Estoy diciendo palabras que, realmente, son las que importan y vosotros estáis haciendo una bola, provocando que a mí me vengan esas críticas y esas movidas. Sabiendo que ustedes se están forrando a mi costa por dar la cara por todos los jóvenes. Me están llamando de todas las televisiones, diciendo esas cosas y digo yo: 'vale, qué gano yo'", ha agregado Mónica muy alterada sin dejar hablar a los colaboradores.

Estas últimas acusaciones sobre la compensación económica que reciben a cambio han hecho estallar a la presentadora, por lo que no ha podido evitar contestar a la entrevistada: "Te llamamos porque eres una incauta, opinas como muchos jóvenes irresponsables y eres una de las pocas que te atreves a decirlo en pantalla, pero no nos das ni un duro más".

"Lo que yo no quiero es que después de esta retransmisión me pongan a parir por lo que estoy diciendo porque solo estoy dando mi opinión. No estoy diciendo que lo tengan que hacer", le ha respondido la joven aparentemente agobiada. "Tu opinión es demencial, no es respetable, perdona que te lo diga, tiene consecuencias y deberías pensar en esas consecuencias y pensar un poquito más antes de hablar", le ha reprochado Griso muy alterada.

"No sabéis ni por dónde voy ni por qué me manifiesto así. Pensáis que me gusta ir de fiesta con mis amigos. Estáis muy confundidos. Estamos viviendo entre cagadas y cagadas. Los políticos se centran en que somos los jóvenes los que nos saltamos las normas y somos un peligro para la humanidad. No, lo somos todos a la hora de salir a la calle ¿El coronavirus se despierta a las 23h? ¿No estamos ahora corriendo el riesgo todos de estar en la calle y coger el coronavirus?", ha concluido Mónica sin conseguir ponerse de acuerdo con Griso.