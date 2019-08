El emotivo homenaje que el pueblo de José Pinto ha hecho al miembro de 'Los Lobos'

José Pinto se convirtió en uno de los cuatro fantásticos de Los Lobos en '¡Boom!' y conquistó a la audiencia con carisma e inteligencia: "Era el más querido por todos", recordó Valentín en la entrega final al que fue su compañero de equipo, que falleció en febrero de 2019 y que dejó el programa por estar cansado, entre otros motivos: "Han sido casi dos años y medio con dos trabajos, uno en el pueblo y otro en Barcelona, que es un palizón de viajes, de horas de grabación...", explicó Pinto.

Casillas de Flores, la localidad salmantina en la que vivió hasta su despedida, ha rendido homenaje a su querido vecino con una exposición, donde se muestran las 408 camisetas que el ganadero vistió en 'Saber y ganar' y '¡Boom!', con las que se erigió como defensor de la cultura y de las luchas sociales y dio visibilidad a la España rural, menos conocida por los habitantes de las grandes ciudades. Su hermana, Fátima, ha explicado a EFE que había pensado llevar a cabo esta iniciativa en multitud de ocasiones.

Muchas de ellas fueron regalos de personas y organizaciones distintas. En cada entrega del concurso vespertino de Atresmedia explicó en plató cuál era el significado de cada una y qué causa defendía. La exposición estará abierta hasta finales de agosto en el ayuntamiento de Casillas de Flores y está dividida en diferentes áreas: las más originales, las que defienden la cultura, las dedicadas al mundo rural y las que homenajean a distintos lugares del mundo.

"Le echo de menos"

"Golfo de Botnia". Con esta respuesta Los Lobos han contestado a la pregunta "¿Qué golfo del Mar Báltico está situado entre Suecia y Finlandia?" y han conseguido el bote de 4.130.000 euros en '¡Boom!', ante la atenta mirada de 4.272.000 telespectadores (28% de 'share'). Con los 2.559.700 que han acumulado en su longevo recorrido en el programa de Atresmedia se han llevado un total de 6.689.700 euros, el mayor premio de la historia de los concursos televisivos.

¡¡¡¡ENHORABUENA!!!! Los Lobos ganan el mayor premio de un concurso de televisión en el mundo ������ https://t.co/W77xVFYnDy #A3BoomLobos pic.twitter.com/FxDkDZx2LR — ¡Boom! (@A3Boom) July 8, 2019

Los excompañeros de José Pinto han aprovechado el triunfo para rendirle homenaje: "Quiero dedicarle esto a la memoria de José en este momento. Acordarme de él y de lo que le echo de menos. No era una cuarta parte del equipo. Ocupaba mucho espacio", ha expresado Valentín, emocionado. "No hace falta mencionarlo. Estoy seguro de que todos, los de casa también, le tenéis al lado", ha asegurado Juanra Bonet. "Es de agradecer que la gente sonría y él no paraba de sonreír", ha señalado Erundino.

505 entregas han necesitado los exconcursantes de 'Saber y ganar', el ingeniero de montes Erundino Alonso, el exdocente universitario Valentín Ferrero, el maestro jubilado Alberto Sanfrutos y el administrativo y crítico de cine Manuel Zapata, para conseguir el gran premio.