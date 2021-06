Emma García no puede creer lo que encuentra en la puerta de Telecinco: "Ya lo sabéis"

La presentadora de 'Viva la vida', Emma García ha vivido este martes una de sus mayores sorpresas desde que está en Telecinco. En este sentido, la periodista se ha despertado con una imagen poco esperada y que no muchas veces hemos visto. Todo con motivo del cumpleaños de la presentadora que cada fin de semana se pone al frente de las tardes de la principal cadena de Mediaset en nuestro país.

Con esta sorpresa, Emma García cierra una semana importante para ella desde el punto de vista del compañerismo, después de que su compañera y amiga, Terelu Campos, publicase un artículo muy emotivo en 'Lecturas' sobre la presentadora que ha curtido su carrera al frente de programas como 'A tu lado' o 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

En este sentido, este sábado, nada más comenzar el programa, la presentadora ha querido hacer un inciso para para agradecer las palabras a su compañera, diciendo que le habían parecido muy bonitas: "Gracias, gracias y gracias compañera. Me pilló fuera de juego, me he emocionado de verdad".









También, Emma García quiso explicar que no tenía ni idea de que la periodista iba a escribir estas líneas, pero nada más saberlo le mandó un mensaje que ambas han preferido mantener en secreto. Eso sí, Terelu Campos ha aprovechado para reconocer públicamente el cariño que siente cada vez que pisa el plató de 'Viva la vida', dejando atrás viejas experiencias vividas en otros programas: "Escribí lo que sentía y eso es lo más importante. Cuando uno lleva tantos años en la televisión. No estamos acostumbradas a que nos dediquen palabras bonita. Me emocioné y pensé qué suerte tengo de tener un equipo de personas y, además, profesionales".

La sorpresa de Emma García en la puerta de Telecinco

Por ello decimos que este círculo se ha cerrado este martes con el guiño de sus compañeros y que ella misma ha compartido en sus redes sociales. Con motivo de su cumpleaños. Varios encapuchados, que simulaban una operación especial, se han situado en las ventanas exteriores de Telecinco para desplegar varias pancartas de forma simultánea. Al otro la del edificio, una cámara captaba el mensaje que todos sus compañeros y el equipo de Mediaset le han querido transmitir en el día de su cumpleaños.

Bajo canción de Rauw Alejandro, 'Todo de ti', los carteles comenzaban a desplegarse hasta que se ha podido leer "Felicidades Emma", mensaje que ha compartido en sus redes sociales con unas palabras de agradecimientos a todos y cada uno de los compañeros que acompañan a la presentadora cada jornada delante de las cámaras de Mediaset: "¡Cómo no os voy a querer equipazo de 'Viva la vida', Cuarzo y Telecinco! Ahora ya sabéis lo que hay tras mi sonrisa los fines de semana, un equipo al que quiero, admiro y que siempre me sorprende. Bueno y yo a ellos. Gracias".