Emma García planta cara a Bertín Osborne por lo que hizo en 'Viva la vida': "No vengas quejándote"

Actualmente,Bertín Osborne se encuentra pasando por todas las cadenas televisivas para promocionar su nuevo disco, 'Cuarenta años son pocos', que saldrá a la venta el 29 de octubre, para así retomar su carrera como cantante. Además de su fichaje en Telemadrid para ponerse al frente de 'El show de Bertín', su propio programa que emitía antes en Canal Sur.

El pasado miércoles, el cantante visitó 'El Hormiguero' y, ahora, ha vuelto a Mediaset para hablar con Emma García en 'Viva la vida'. Bertín hablaba principalmente de su trayectoria profesional y, concretamente, de sus 40 años como cantante. Sin embargo, también habló de algunos detalles de su vida personal.

La visita del artista ocupó la tarde de Halloween, por lo que todos los presentes en en programa de Telecinco, tanto los colaboradores como el equipo, iban disfrazados de personajes ambientados en la mencionada festividad. "No soy capaz de reconocer a ninguno", decía el invitado al llegar al programa, haciendo referencia a los rostros ocultos de los tertulianos por el disfraz.

Fue en ese momento cuando la conductora del espacio de Telecinco pedía al invitado que se uniese a la temática y se disfrazara también de algún personaje de terror, aunque tuviesen que darle un disfraz en vestuario. "No me jodas, que esto es una americanada que la hemos adoptado hace 10 años y a mí me parece una fantasmada de pelotas", se quejaba el presentador de 'Mi casa es la tuya', dejando totalmente descolocada Emma García.









"No me pienso poner nada de eso"



Muy sorprendida y sin saber qué decir, la presentadora se decantaba por lanzar un reproche al invitado: "Ni pelotas ni leches, no vengas quejándote al programa", decía ella, aparentemente cabreada por el comportamiento del entrevistado. No obstante, la periodista volvió a insistir en que tenía una capa preparada para que se disfrazara antes de entrar a plató, por si cambiaba de idea.

"Sí, sí una mierda, no me pienso poner nada de eso", contestaba el cantante, muy rotundo. "Te la voy a poner. Si no quiere capa, le ponemos la capa", zanjaba la conductora del espacio de Telecinco, dirigiéndose directamente al equipo del programa para que prepararan el disfraz a su invitado. Sin embargo, todo quedó en una broma y continuaron la entrevista con total normalidad.