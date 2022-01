Emma García, obligada a cortar Viva la vida por las insistentes alusiones a Sálvame: "Nos hemos ido de madre"

La familia Campos has protagonizado varias polémicas estos últimos meses, lo que hizo que las hermanas se distanciaran por sus diferentes. Sin embargo, parece que tras las navidades ha llegado su esperada reconciliación. Tal y como contó Terelu Campos en ‘Viva la vida’, celebró las navidades junto a Carmen Borrego, cuya relación ha mejorado tras los conflictos que han protagonizado por su marcha a ‘Sálvame’.

"Aquí hemos sido muy críticos cuando Carmen se fue a ese programa y la gente con la que se ha ido le ha dado hasta detrás de las orejas. Yo he sido crítico, pero mis compañeros también", comenzaba diciendo José Antonio Avilés, insistiendo en el motivo por el que las hermanas se enfadaron al ver que se han perdonado. "Yo tengo muy claro que jamás en la vida, digan lo que digan algunos, he deseado que mi hermana estuviese incómoda en el sitio en el que esté trabajando. No os olvidéis. No es mi amiga, no es mi compañera. Es mi hermana", aseguraba Terelu, dejando claro no va a dejar que su mala relación con ‘Sálvame’ afecté a su hermana.

José Luis Gil: su estado de salud, sus problemas con Hacienda y el adiós a Aquí No Hay Quien Viva José Luis Gil es un actor español, popularmente conocido por sus papeles de Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' y Enrique Pastor en 'La que se avecina' Redacción Digital 10 ene 2022 - 07:26

A raíz de esto, el espacio de Telecinco señaló que la hija de María Teresa Campos también se habría reconciliado con María Patiño, colaboradora con la que se enfadó cuando la sustituyó al frente del ‘Deluxe’. Esta novedad fue adelantada por la propia presentadora de ‘Socialité’ en el espacio de las noches de Telecinco.

"Yo le mandé un mensaje y no me importa decirlo. ¿Me dejas terminar, Avilés? Le envié un mensaje profesional en el que yo le digo 'olé, María, qué bien has explicado la situación de Rocío Carrasco'", reconocía la colaboradora de 'Viva la vida', corroborando que ella fue quien dio un paso para hacer posible ese acercamiento con Patiño tras años distanciadas.









"Por favor, Avilés. Nos hemos ido de madre"



Asimismo, ha confesado que Avilés, a pesar de mostrarse siempre muy crítico con el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, les ha llamado en numerosas ocasiones: "A mí, compañeros de ese programa en el que estuve 9 años y medio, lo que me dicen es que tú todas las semanas llamas. Llamas al programa, a los dos directores. Que preguntas todos los días si hay algún tema tuyo en escaleta".

Esta confesión dejó totalmente descolocado a quien fue concursante de ‘Supervivientes’, ya que no se lo esperaba y no sabía como salir del apuro: "La única vez que llamé, y lo digo, fue a través de mi abogada pidiendo que se frenase un tema que había salido. Mandó dos burofaxes. Te puedo jurar que yo no he llamado nunca a ningún director". "¿Que no has llamado nunca a David Valldeperas?", insistía la madre de Alejandra Rubio, entre risas.

Ante esto, Avilés reconoció que solo llamó al programa de La Fábrica de la Tele cuando hablaron de las supuestas acusaciones que recibió por parte de Antonio Vega. Consciente de que los colaboradores no dejaban de hacer alusiones a ‘Sálvame’, Emma García, la presentadora del espacio de Telecinco, se vio obligada a cortarles y pasar a otro tema de debate: "Por favor, Avilés. Nos hemos ido de madre".