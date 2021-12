Emma García frena 'Viva la vida' tras la información comprometida que revela un colaborador: "Un delito"

Un domingo más, Emma García se ha puesto al frente de 'Viva la vida', el programa de Telecinco en las tardes de los fines de semana, en el que analiza junto a colaboradores como Ana María Aldón o José Antonio Avilés, las últimas noticias de la crónica social y la prensa del corazón, además de entrevistar a rostros conocidos.





En el programa de este último día de la semana, los presentes en plató hablaban del conflicto que existe entre Kiko Matamoros y su exmujer Makoke, cuando Antonio Avilés levantaba la voz por encima de sus compañeros, asegurando tener que darle un consejo a Matamoros, presente en el plató. "Cambia la dirección de tu casa, que después esas cartas las vemos todos", decía el colaborador. La información sembraba el caos en el plató, que se llenaba de voces. Emma se veía obligada a poner orden, e incluso tenían que hacer uso de una campana para calmar los ánimos.

Avilés se hacía el digno y aseguraba que no iba a explicar el contenido de dicha carta, pero que él la había visto con sus propios ojos el día anterior, cuando se la había enseñado Makoke. Tras la insistencia de sus compañeros, el colaborador aseguraba que se trata de una carta a nombre de Matamoros que llega al domicilio que tenían en común. Según el colaborador se trata de un "sobre de la Agencia Tributaria" y el documento que hay dentro contiene una cifra económica que tiene que ver con Matamoros.





Tras la revelación, el plató entero no puede creerlo, de hecho, uno de los presentes llama a Makoke para confirmar los hechos y ella misma los desmiente en directo diciendo: "Es una carta mía, a mi nombre, la cogí de mi buzón y se la enseñé a dos compañeros más. Iba a mi nombre". Tras estas palabras, el plató entero acusa a Avilés, tachándolo de mentiroso, aunque él sigue afirmando que vio esa carta.

La advertencia de Emma García a José Antonio Avilés en Telecinco

Emma García se veía obligada a intervenir. Paraba el programa y pedía silencio en plató para lanzar una clara advertencia al colaborador, recordándole que se puede meter en un buen lío con ese tipo de afirmaciones. "Makoke Ha aclarado algo fundamental y ya nos estamos metiendo en temas que no. A ella le ha metido en un buen lío contando esto. Ten mucho cuidadito con lo que cuentas. No me toques las narices. Te has equivocado y podía haber sido un delito que al final no lo es. Te lo estamos diciendo, que tengas cuidado a la hora de contar las cosas y te asegures a la hora de contar las cosas. A Makoke la querías meter en un lío y a Kiko en otro. Ten cuidado", eran las palabras de la presentadora de 'Viva la vida'.

José Antonio avilés destapa una información sobre Matamoros y Makoke que resulta ser falsa ??‍?? #VivaLaVida460https://t.co/ZDvmnGRWY6 — Telecinco (@telecincoes) December 5, 2021