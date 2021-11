Desvelado el motivo por el que Diego Arrabal ha vuelto a desaparecer de 'Viva la vida': "Muy mal"

Diego Arrabal es uno de los colaboradores más polémicos de Telecinco. El paparazzi forma parte de 'Viva la vida', pero sus declaraciones han llegado hasta el plató de 'Sálvame', espacio con el que no tiene muy buena relación. Este fin de semana, los espectadores del programa presentado por Emma García se mostraron muy sorprendidos por la ausencia del colaborador.

Esto hizo saltar las alarmas de la audiencia, ya que Arrabal formaba parte de la nueva temporada del programa a pesar de haber abandonado el espacio durante tres meses. El pasado mes de mayo, el colaborador decidió poner fin a su etapa en 'Viva la vida' y fue él mismo quien quiso explicarlo desde sus redes sociales: "Aún no me lo puedo creer, tras casi 4 maravillosos años colaborando para Viva la vida, el pasado día 16 de mayo fue mi último programa. Después de tantos retos profesionales y proyectos llegó el momento de la despedida. Gracias".

"Quiero aclarar que en ningún momento me despiden de Viva la vida. Soy yo, exclusivamente yo, quien después de meditarlo mucho tomo la decisión de no seguir", aclaraba el comunicador, dejando claro que se había ido por decisión propia. Tal y como apuntaron algunos medios, el motivo de su marcha era estrictamente profesional, dado que quería dedicarse a tiempo completo a la fotografía y su agencia de prensa.

Sin embargo, a comienzos de la temporada televisiva, Arrabal volvió a aparecer en el programa de Telecinco como parte del equipo. El fotoperiodista se encontraba en en plena promoción de su canal de YouTube, en el que aseguraba que daría sus opiniones e informaciones a sus suscriptores. No obstante, quiso regresar a 'Viva la vida' y compaginar ambas cosas.





"Estoy en casa con muy mal cuerpo"

Como consecuencia, gran parte de la audiencia pensaba que Arrabal había vuelto a abandonar el espacio, dado que no apareció en el programa ni el sábado ni el domingo. De la misma manera, muchos pensaban que se encontraba en la manifestación convocada en Málaga por los fans de Antonio David Flores. Dado el revuelo, el colaborador quiso tranquilizar a sus seguidores y dejar claro que su ausencia en Telecinco no nada tenía que ver con eso.

"Hola familia. Hoy no he podido ir a trabajar. Estoy en casa con muy mal cuerpo. Gracias a todos por los mensajes", contaba el paparazzi desde su cuenta oficial de Twitter, dejando claro que se trataba de un problema de salud por el que no tenía fuerzas como para asistir a su puesto de trabajo.

A pesar de ello, Arrabal quiso aprovechar esta fecha para dejar claro, una vez más, su apoyo a Antonio David Flores. "Te lo he dicho en privado. Ahora lo quiero hacer público. Después de muchos meses de sufrimiento injustificado, te merecías llenarte de cariño y cosas bonitas", escribía.

El comunicador acompañó este mensaje con una imagen de Antonio David junto a su mujer. "Por cierto: UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS", zanjaba Arrabal, provocando cientas de reacciones en Twitter, ya que muchos pensaban que la mujer, tapada por una mascarilla, era Olga Moreno. Queriendo así desmentir el rumor de su ruptora. Sin embargo, el tertuliano aclaró que ella no era Moreno.

