Emma García corta a Diego Arrabal por una conversación tras las cámaras: "No me toquéis las narices"

Este fin de semana, Emma García ha vuelto a formar parte de la parrilla de Telecinco al ponerse al frente de ‘Viva la vida’. Antes de analizar el tema del momento, concretamente todo lo sucedido en torno a la relación de Antonio David Flores y Marta Riesco, también presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’, la tensión entre colaboradores ha acaparado la atención en el plató.

Tras hacer un repaso de las noticias del día que analizarían a lo largo de todo el espacio, el equipo del programa hizo hincapié en las últimas novedades de Antonio David y Marta Riesco, poniendo sobre la mesa los indicios que podrían indicar su reciente ruptura. Después de escuchar la opinión de los presentes, Diego Arrabal tomó la palabra para mostrarse muy crítico con las colaboradoras.

"Ahora a todas os cae muy bien Marta Riesco, habláis muy bien de ella. Pido a todos que se hable lo mismo fuera del plató que dentro, que mantengáis lo mismo que decís en las reuniones y fuera de ellas", pedía el colaborador, visiblemente indignado por lo que había escuchado decir a sus compañeros. "Eso mismo sirve para ti", le replicaba Terelu Campos, quien se sintió aludida por las duras palabras del tertuliano.

Aunque siguieron el programa como si nada, la tensión entre Arrabal y Campos seguía presente y ella le hacía gestos y comentarios por lo bajo mientras debatían sobre otros temas. Esto provocó que se formase un gran revuelo en el plató que no permitía escuchar a ninguno de los presentes con claridad. Esta situación hizo que la presentadora perdiese la paciencia y estalló para intentar poner orden.









"O habláis y reveláis lo que se dice fuera u os calláis"



"A mí no me toquéis las narices con lo que vais a contar y luego no contáis. O habláis y reveláis lo que se dice fuera u os calláis", soltaba la conductora del espacio de Telecinco muy alterada, recuperando así el orden en el espacio. De esta manera, García pedía a sus compañeros que si querían compartir algo que haya sucedido fuera de cámaras que lo hicieran, pero que no alimentasen la intriga con comentarios que luego no iba a aclarar ante los espectadores.

"Me sorprende mucho que arriba [en la reunión] exista un lenguaje y abajo en el plató, otro. Lo que yo digo es que le tenéis envidia a Marta Riesco. En esta casa hay envidia porque ella es la protagonista de la prensa del corazón. Es chica de portada, guapa, con contratos encima de la mesa. Y con contratos con cifras que más quisieran muchos ahora mismo, por eso le tenéis envidia", decía entonces Arrabal, señalando que fuera de cámaras sus compañeras no dejaban de criticar a Riesco.

Como consecuencia, la presentadora insistió en que fuesen claro en vez de hablar en clave sobre conversaciones que nadie conoce. "Me gustaría que dijerais lo que comentáis en la reunión, que todavía no lo habéis dicho", pedía García. Ante esto, el paparazzi insistía en las malas palabras que sus compañeras dedicaban a Riesco fuera de cámaras.

"A mí no me gusta que utilice la palabra odio o envidia, que son palabras muy feas. Eso lo has dicho tú aquí, ¡vamos hombre!", se defendía Terelu Campos, sin querer dar más detalles al respecto. Consciente de que la conversación no iba a ir a ningún lado, la conductora del espacio decidió poner fin al debate sobre la relación entre el padre de Rocío Flores y la reportera de Telecinco y pasar a analizar la última entrevista de Maite Zaldívar.