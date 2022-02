Emma García desvela en ‘Viva la vida’ la fecha de regreso de Belén Esteban a 'Sálvame'

Hace poco más de un mes, Belén Esteban se sentaba en el 'Deluxe' y dejaba atónita a la audiencia con una de sus respuestas al polígrafo. La de Paracuellos reconocía haber estado "a punto" de dejar 'Sálvame' el pasado año, una confesión que no pasaba desapercibida para Jorge Javier Vázquez, que conseguía que la colaboradora revelara más detalles al respecto.

"No quiere decir que me voy a ir ya, pero a mi me queda poco", aseguraba Belén, con total sinceridad. El presentador apuntaba que "eso lo decimos todos" para intentar quitar hierro al asunto, pero Esteban confirmaba que ella lo decía completamente en serio. El presentador de Telecinco le preguntaba si se debía a negociaciones con otro programa, a lo que ella negaba, apuntando que "el día que me vaya de la tele, me voy de la tele".



¿Has pensado en las últimas semanas en abandonar 'Sálvame'? SÍ, VERDAD. #polibelen — Deluxe (@DeluxeSabado) January 23, 2022





Belén revelaba entonces haberlo hablado con su pareja, Miguel, y que este le había dicho que "la que lo tiene que decidir" es ella, pero la colaboradora parecía tenerlo claro. "Muchas veces estoy cansada, mi madre vive en Benidorm, tengo 'Sabores de la Esteban', voy a sacar más cosas", afirmaba, revelando que tiene otros proyectos en su vida que le permitirían salir del programa pero seguir teniendo ingresos.

"Me queda poco tiempo en ‘Sálvame’. Es una decisión muy fuerte que voy a tomar en la vida y que a lo mejor puede estar equivocada y me la tengo que plantear poco a poco. Hay personas que me necesitan y tengo que estar porque no me lo perdonaría", añadía, aunque por el momento parecía que la decisión no sería inminente, ya que para terminar ella misma apuntaba que "no se va a ir" en este momento, porque "acaba de renovar con La Fábrica de la Tele".





Emma García pone fecha al regreso de Belén Esteban a 'Sálvame'

Sin embargo, su ausencia de los platós de 'Sálvame' durante las últimas semanas ha hecho saltar las alarmas y ha llamado la atención tanto de los espectadores como de sus propios compañeros, que este fin de semana, durante 'Viva la vida', se han preguntado dónde se encuentra la de Paracuellos. Ha sido la presentadora, Emma García, la que ha dado la noticia de cuándo tiene previsto Esteban volver a los platós de Telecinco.





Emma comentaba que ella sí había estado en contacto con Belén en los últimos días, pero que no sabía nada respecto a los motivos de su ausencia. Eso sí, no dudaba en enviarle un mensaje en ese mismo momento, para preguntarle por su regreso. La de Paracuellos le contestaba diciendo: "No te preocupes la semana que viene vuelvo al programa". Unas palabras que apuntan que en las próximas jornadas podremos volver a ver a Belén sentada en el plató de 'Sálvame', como nos tiene acostumbrados.