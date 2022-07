Emilia Clarke confiesa la enfermedad que sufrió durante 'Juego de Tronos': "Una minoría sobrevive a eso"

Emilia Clarke es una popular actriz y, aunque cuenta con una larga trayectoria, es principalmente conocida por interpretar a Daenerys Targaryen en la serie de HBO 'Juego de Tronos'. La intérprete dio vida a un conocido personaje durante ocho años, por lo que ha crecido y pasado muchas cosas a la vez que crecía en este papel. Tal y como contó ella misma, sufrió dos aneurismas cerebrales mientras rodaba la serie.

El primero de ellos lo sufrió en 2011, nada más terminar la primera temporada de la ficción con tan solo 24 años. Clarke decidió contarlo hace tan solo un año, concretamente cuando lanzó una organización benéfica para proporcionar tratamiento a personas en proceso de recuperación de la misma enfermedad que sufre ella.

Aunque no ha vuelto a sufrir un episodio similar, la actriz tiene algunas secuelas a día de hoy. Ha sido su mente la principal afectada, dado que llegó a no poder a recordar ni su nombre como consecuencia de la afasia. Así lo ha contado ella misma, muy sincera, durante una entrevista en la BBC por su debut teatral con 'La Gaviota'.

"Es notable que pueda hablar y vivir mi vida con total normalidad", comienza contando la intérprete, haciendo referencia a que hay zonas de su cerebro que ya no puede utilizar. "Pertenezco a la muy, muy, muy pequeña minoría de personas que sobreviven a eso", reconoce ella, señalando a que su caso no es el habitual.

Asimismo, recordó cómo pasó todo el proceso de esta enfermedad, concretamente el momento en el que vio el resultado de sus escáneres cerebrales tras las dos aneurismas. "¡Falta bastante!", decía entre risas, mostrándose muy positiva a pesar de lo que ha sufrido por esta enfermedad.

"En los accidentes cerebrovasculares, básicamente, tan pronto como cualquier parte del cerebro no recibe sangre por un segundo, desaparece. La sangre encuentra una ruta diferente para moverse, pero cualquier parte que falte, desaparece", explicaba para aclarar cómo cómo funciona esta enfermedad y el motivo de sus secuelas.

A pesar de ello, Clarke reconoce que, a pesar de haber superado estos dos difíciles momento, su memoria sigue funcionando con total normalidad en la actualidad. "Puedo hacer una obra de teatro de dos horas y media todas las noches y no olvidar ni una línea", asegura ella, dejando claro que no le ha afectado a su profesión.

