Edu García, Josemi en 'Aquí no hay quien viva', revela la historia de su fichaje por la serie: "No sabía"

'Aquí no hay quien viva' es una de las series más conocidas y queridas de nuestro país. La ficción llegó a nuestras pantallas hace casi 20 años, en 2003 y desde entonces han sido varias las generaciones de espectadores que han seguido al completo la trama, incluso hoy en día, gracias a sus reposiciones en el canal temático deAntena 3, Atreseries, o a través de las diferentes plataformas digitales que cuentan con esta serie en su catálogo.

La serie cuenta la historia de una comunidad de vecinos formada por seis viviendas, una portería y un local comercial en el que hay un videoclub. De manera paralela al avance de los capítulos, los vecinos viven de forma conjunta muchas aventuras, marcadas por los cotilleos y los líos que se generan el edificio.

¿Qué fue de Carlos Alcalde, el actor que interpretaba a Parrales en 'La que se avecina'? Una vez que Parrales dejó la ficción, poco se ha sabido mediáticamente del actor que le daba vida entre las paredes de 'Mirador de Montepinar': Carlos Alcalde Redacción DigitalMadrid 14 jun 2022 - 08:02

En este sentido, la trama ha dejado personajes que ya forman parte de la historia de la televisión de nuestro país, como es el caso de Juan Cuesta, Emilio Delgado o Lucía 'La pija'. Pero la serie contó con muchos personajes necesarios que enriquecieron en gran medida la historia del edificio de Desengaño 21.

?? Pablo Motos sorprende a Antonio Pagudo al revelar su relación sentimental con un miembro de 'El Hormiguero' https://t.co/s1n5NikQYj — COPE (@COPE) June 16, 2022





Josemi explica cómo llegó a formar parte del reparto de 'Aquí no hay quien viva'

Uno de sus protagonistas era Edu García que interpretaba a José Miguel Cuesta, más conocido como Josemi, el hijo de los Cuesta. El actor ha concedido una entrevista de manera reciente, en la que habla, entre otros muchos temas, de su experiencia en el mundo de la televisión. Ante la pregunta de si quería ser actor, García ha confesado que "se le presentó" la oportunidad. "Mis padres trabajaban los dos en comercio, que es muy duro y yo tenía que hacer una actividad extraescolar sí o si, obligado. Había cancha de baloncesto, pero no había baloncesto. Yo quiero hacer baloncesto y no puedo, entonces me apunté a teatro con Magdalena, que gracias a ella que uno cayó en ese mundo", ha explicado en una entrevista en 'Club 113'.

"Yo le dije a mi madre, me quiero ir de aquí y fue Magdalena la que le dijo a mis padres, yo le veo algo, tengo un colega que tiene una agencia, llevarle aquí. Mi padre me lo dijo, oye mira, me dice esto, ¿tú quieres ir? Me dijo, esto va a ser pasta para ti, para cuando seas mayor. Y yo dije si puedo ayudar y tener pasta para mí, pero con 12 años, que no sabía lo que era la televisión. Yo pensaba sinceramente, cuando me dijeron una serie, yo pensaba no creo que la vea tanta, tú fíjate el pensamiento de niño", ha detallado el que fuera Josemi en 'Aquí no hay quien viva'. Y es que la serie tuvo un gran éxito y llegó a todo tipo de público, desde jóvenes hasta personas adultas. Además, García ha formado parte de 'La que se avecina', durante seis temporadas, haciendo de Fran, el hijo de Enrique Pastor, interpretado por José Luis Gil.