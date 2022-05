Eva Isanta da la última hora sobre el estado de salud de José Luis Gil tras el ictus que sufrió: "No se rinde"

El pasado mes de diciembre saltaba una noticia que desvelaba que el actor José Luis Gil, conocido por sus papeles en 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina', se estaba recuperando en su domicilio tras sufrir un infarto cerebral. Es por esto por lo que Telecinco lanzaba un comunicado urgente para advertir que una de las grandes estrellas de su comedia 'La que se avecina', había sufrido un contratiempo de salud considerable y que, a petición de la familia, iban a hacer llegar a los usuarios de su web un comunicado.

"El actor José Luis Gil, conocido por sus interpretaciones de Enrique Pastor, en 'La que se avecina', o Juan Cuesta, en 'Aquí no hay quien viva', sus montajes teatrales y su larga trayectoria en el mundo del doblaje, ingresó en el centro médico Hospital Nuestra Señora del Rosario, en la calle del Príncipe de Vergara de Madrid, víctima de un ictus isquémico agudo hemisférico izquierdo", informaba la cadena.

"La familia de José Luis Gil agradece la profesionalidad y la calidad humana desempeñada por el todo equipo de la clínica madrileña en su intervención e ingreso. Confían en que la rehabilitación, el tiempo y el acompañamiento ayuden a su pronta y total recuperación. Empieza un periodo clave, de trabajo y esfuerzo, en el que la tranquilidad, es muy importante. Para ello, quieren agradecer todas las muestras de cariño y afecto que están recibiendo, y solicitan a los medios de comunicación y a sus seguidores que sean respetuosos como siempre lo han sido", agregaban.





"Estamos esperándole con los brazos abiertos"

Desde entonces, sus compañeros de reparto no han dudado en mostrarle su apoyo públicamente y han sido los encargados de ir informando a los seguidores de la ficción cómo se encuentra. "Está en recuperación. Él es muy fuerte, así es que creo que puede con esto y más", decía Miren Ibarguren. "Se está recuperando. Está yendo poco a poco. Está toda la familia con él acompañándole, dándole toda la fuerza. Estamos deseando que se recupere y poder disfrutarle", decía por su parte Cristina Castaño. Asimismo, aseguraba que el actor no ha empeorado: "No, no tengo esa información. Lo que sí sé es que está trabajando mucho la familia y apoyándole mucho para que se recupere. Eso es lo que sé, que están muy unidos".

Siete meses después, el actor continúa recuperándose. Según fuentes cercanas, su evolución va mucho más lenta de lo que se esperaba. A pesar de ello y de que arrastra importantes secuelas, sigue luchando por recuperarse lo antes posible y retomar su trabajo con total normalidad. Ahora, ha sido Eva Isanta, quien se ha pronunciado sobre el estado de salud de su compañero.

"Es un luchador, tiene muchos recursos y no se rinde", asegura la intérprete. "Estamos esperándole con los brazos abiertos", apunta. De igual manera, Isanta confirma que se encuentra en contacto con la familia de José Luis, por lo que está informada de cómo está. Sin embargo, a pesar de los comunicador y de que está al tanto de su evolución, prefiere "respetar los momentos privados". "Él tiene su proceso, hay que estar ahí, sabiendo que estás. Le mandamos fuerzas todos los días y seguro que en breves va a volver a estar con nosotros", añade la actriz.