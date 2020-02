El periodista Javier Negre, se retiró temporalmente de los medios por motivos personales.

Entonces, dice que "algunos sectores de la izquierda radical y el independentismo usaron mi ausencia para colocar el titular fake de que había sido despedido de los medios por inventarme una entrevista. Usaron una sentencia desfavorable principalmente por se usó en El Mundo una foto pixelada de una mujer sin su consentimiento".

En la sentencia, el juez hizo una corrección formal donde decía que lo que hizo a nivel formal no fue una entrevista sino un reportaje "y usaron esa frase para construir el titular fake de que había sido condenado por inventarme una entrevista, algo falso. Es decir, hicieron creer que yo me imaginé una entrevista con una mujer de Cuenca a la que sí había ido a ver y que me dio unas declaraciones que fueron recogidas en mi reportaje y que fueron aportadas a la causa judicial".

Aquel titular fake derivó en una cacería en redes sociales que pedían entre otras cosas que le despidiesen de El Mundo y que jamás encontrase un trabajo. Negre no salió a defenderse pero sus motivos personajes le pedían calma. Ante la presión mediática, su periódico, abrió una comisión de investigación independiente para determinar si se invenó algo y acreditó la grabacion de su entrevista.

Negre ha iniciado las acciones legales pertinentes "y muchos de esos medios que difamaron me pidieron perdón". Además, la Fape le comunicó que fue absuelto de una denuncia por ética.