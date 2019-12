El duro enfrentamiento entre Omar Montes y "la mujer más franquista de España" con un final que nadie esperaba

El exyerno de Isabel Pantoja, y ganador de Supervivientes, Omar Montes, ha tenido un duro enfrentamiento con Pilar Gutiérrez, conocida como "la mujer más franquista de España". Un enfrentamiento que se ha visto durante la participación de ambos en el programa de televisión 'Ven a cenar conmigo', en el que se han vivido momentos de auténtica tensión.

Omar Montes echó ayer de su casa a la fascista de Pilar Gutiérrez en el programa 'Ven a cenar conmigo'. Mediaset invita, promociona y blanquea a esta franquista como "famosa" que dice estas barbaridades: "¿Ser agresivo te viene de ser gay o andaluz?" pic.twitter.com/56bebHhJru — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 27, 2019

El conflicto se desató cuando Pilar Gutiérrez preguntó a uno de los invitados si la agresividad le venía "por ser andaluz o por ser gay", un extremo que Omar Montes no pudo tolerar, y la invitó a que abandonara inmediatamente su casa: "He intentado estar por encima de ella y no entrar al trapo porque. si no, nos íbamos a matar. Entonces he dicho 'sabes lo que vas a hacer, te vas a ir de mi casa. Vete de mi casa'". Con estas palabras, Omar Montes ha echado a "la mujer más franquista de España" de su casa.

Ya hace unos días, Pilar Gutiérrez y Omar Montes habían mostrado sus discrepancias cuando el exnovio de Chabelita Pantoja sintió arcadas al probar la mousse que había preparado la "franquista". Omar Montes ha confesado que siente rechazo ante las ideas de Gutiérrez, sobre todo por su origen árabe. “Soy árabe y no puedes hablar así de mi gente porque entonces tenemos un problema. Demasiado bien me lo he tomado para esta mierda que ha dicho”.