El coronavirus está afectando a todos los ámbitos de nuestras vidas, desde lo más personal a lo laboral. No es solo la trágica cantidad de vidas que se está cobrando en España, sino en cómo podremos afrontar el día a día cuando se supere esta batalla, cómo será el primer día después del paso del coronavirus en nuestro país.

De los efectos y consecuencias del COVID-19 debe saber perfectamente Antonio Banderas, ya que ha visto como en casi menos de dos meses su vida ha pasado de saborear las mieles del éxito al ver como sus proyectos y sueños se vienen abajo.

La soledad y los sueños rotos de Antonio Banderas

El actor malagueño puede estar tranquilo, de momento, de que esta pandemia no haya afectado a su salud ni a la de los suyos de forma grave. A pesar de ello, la vida del malagueño se está viendo muy resentida durante estos días. Desde el primero momento el actor se encuentra viviendo este confinamiento en la más absoluta soledad de su casa de Marbella. Como el propio Banderas confesaba, su pareja Nicole Kimpel, se encuentra en Ginebra donde le pilló toda esta crisis. A Antonio todo estó le pilló grabando en Madrid 'Competencia Oficial', su nueva película junto a Penélope Cruz, cuyo rodaje terminó por suspenderse por las circunstancias actuales.

De esta manera, Banderas se ha visto solo en casa solo un par de meses después de saborear las mieles del éxito al estar nominado al Óscar por la película 'Dolor y Gloria'. Lejos de quedar aquí como ha afectado el coronavirus a Antonio, este ha visto como dos de sus sueños se han visto truncados por la pandemía; su proyecto empresarial teatral y la Semana Santa de Málaga.

Antonio Banderas más lejos de Broadway

Desde que el actor sufriese un infarto en enero de 2017, su obsesión ha sido la rehabilitación del Teatro del Soho de Málaga y su obra 'A Chorus Line'. El propio actor confesaba haberse arruinado a base de levantar estos proyectos prácticamente con sus propias manos. A pesar de todo el éxito y alegrías que estaban dando estos dos proyectos al Banderas, el coronavirus lo ha cambiado todo.

El Teatro del Soho, inaugurado hace menos de un año ha tenido que cerrar sus puertas y cancelar la mayoría de eventos que tenía programados para esta temporada. El propio Banderas hablaba en 'El Hormiguero' de que haría lo posible para evitar aplicar un ERTE tanto en el teatro como en su obra. Finalmente, todos aquellos empleados que no pueden desempeñar su función desde casa del Teatro del Soho deberan pasar por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), además, los directivos se han bajado el sueldo más de la mitad, ante la incertidumbre de la situación y con el desconocimiento de cuando volverá a abrir.

Antonio Banderas a las puertas del Teatro Soho

Antonio Banderas, su propietario ya ha afirmado que están buscando soluciones para poder afrontar todo, también ha confesado que medidas tomaran cuando abran de nuevo, medidas como proporcionar a los trabajadores materiales antibacterias, o obligar a las personas que tosan en las funciones a llevar mascarilla.

Por otra parte 'A Chorus Line', la obra teatral de Antonio, se ha visto suspendida cuando estaba arrancando en el teatro Tívoli de Barcelona. Esto ha provocado que el resto de paradas en la gira, como Madrid también hayan sido suspendidas, otro mazazo más para Banderas cuyo objetivo era llevar la obra a donde nació hace casi 50 años, Broadway. Este 'sueño americano' se antoja complicado debido al que el cierre fronteras durará más de lo previsto y que Nueva York está siendo una de las ciudades más azotadas por el coronavirus.

Banderas, un mayordomo sin Semana Santa

Como es de sobra conocido, Antonio Banderas es un gran devoto de la Semana Santa de su Málaga natal. Inolvidables son esas fotografías donde se podía ver al malagueño con la actriz Melanie Griffith disfrutando de las procesiones de la ciudad. Es por esa razón que la suspensión de las procesiones de Semana Santa en toda España ha supuesto otro mazazo para el andaluz.

Este Domingo de Ramos ha tenido un sabor bastante amargo para el actor ya que no ha podido cumplir su importante cita de cada Semana Santa su cofradía, la de María Santísima de Lágrimas y Favores, de la Iglesia de San Jua, donde lleva tiempo ejerciendo como Mayordomo de Trono. Sobre esta devoción, el actor ha declarado en algunas ocasiones que: “Es como volver a mis orígenes, regresar a las calles en las que jugaba al fútbol de pequeño con mis amigos. Vivir la procesión desde dentro es incomparable".

Bajo estas circunstancias el actor ha querido recordar este Domingo de Ramos con una fotografía en redes sociales donde aparece junto a sus padres acompañado de unas nostálgicas palabras: “He ido de aquí para allá durante gran parte de mi vida. He cruzado océanos, subido montañas, he comido en cientos de mesas y dormido en multitud de camas, estrechado manos diversas y he hablado lenguas diferentes, pero nunca he olvidado ni por un segundo el olor dulce, limpio y fresco de los Domingos de Ramos malagueños. A ellos siempre vuelvo buscando el abrazo de mi tierra”.

A pesar de que este año no se realizarán las procesiones de Semana Santa, Antonio ha querido animar a los cofrades para que ejerzan de voluntarios y ayuden durante esta crisis sanitaria.

Antonio Banderas fue pregonero de la Semana Santa de Málaga

La Semana Santa solidaria de Antonio Banderas

A pesar de estos inconvenientes, Banderas no ha querido perder la alegría y las ganas de ayudar en un momento tan complicado. Lo ha hecho con su fundación, la Fundación Lágrimas y Favores, con la que ha creado una red de voluntarios que están repartiendo de material de seguridad en distintos hospitales de Málaga, como guantes, mascarillas o batas de un solo uso. El actor ha compartido en sus redes sociales una imagen donde se pueden ver los últimos paquetes recibidos denominadas por el actor como “un trono más grande” que pesa menos porque es portado “entre todos”. Todo esto después de que el propio Antonio se haya manifestado en varias ocasiones muy reivindicativo con que los sanitarios tengan el material adecuado para afrontar esa lucha contra el COVID-19.

