Dos concursantes de 'Masterchef Celebrity' se enfrentan antes de entrar al talent de TVE: "Que se vaya"

El pasado martes, 13 de abril, Televisión Española estrenó la novena edición de 'Masterchef' de la edición de anónimos. Además de ser el formato estrella de TVE, el talent culinario cuenta con grandes datos antes de empezar, ya que, este año, ha batido el récord de inscritos al recibir 70.000 solicitudes. A la vez que va avanzando esta entrega, el espacio estuvo confirmando los personajes que conformarían el casting de 'Masterchef Celebrity', dado que será la siguiente edición en emitirse.

La cadena ha confirmado la participación de llamativos rostros como Yotuel Romero, cantante, actor, bailarín y vocalista de Orishas; la actriz Belén López; Iván Sánchez, actor y protagonista de 'Hospital Central'; o Juanma Castaño, el locutor deportivo de COPE que cambiará la radio, durante unas semanas, por los fogones de La 1. Asimismo, los primeros confirmados fueron la actriz de 'La que se avecina' Vanessa Romero, la actriz Victoria Abril, el cómico Miki Nadal, la cantante Tamara, el presentador Julián Iantzi, el exconcursante de 'Maestros de la costura' Eduardo Navarrete, el rapero Arkano, la influencer Samantha Hudson y la actriz Carmina Barrios, tal y como pudo saber COPE en exclusiva.

Parece ser un casting de lo más elaborado, sin embargo, el anuncio de Victoria Abril como concursante de 'Masterchef' no gustó demasiado a los fieles seguidores del espacio y a algunos participantes. Muchos han criticado a RTVE al no considerar apropiado llevar a un programa blanco a una persona con sus ideas negacionistas. Algunos han definido esta decisión de la cadena como un "error garrafal" y han acusado al formato de "dar voz" al negacionismo.









Lo que ha resultado más llamativo es la opinión de Eduardo Navarrete. Antes de pasar a formar parte de las cocinas de TVE, el futuro concursantes del talent culinario ha arremetido contra tres de sus compañeras, comenzando así una guerra. El joven acudió al plató de ‘Los felices veinte’ donde no dudó en hablar de su participación en el concurso. El ex concursante de 'Maestros de la costura' reconoció que se está preparando "a tope" en La Posada del Nuncio, ya que carece de conocimiento culinarios: "No he frito un huevo en mi vida. Va a ser divertido, no voy a dar pie con bola".

Acto seguido, el concursante no dudó en criticar la presencia de Victoria Abril en el formato de La 1. "La han puesto para que alguien se vaya la primera", comenzó diciendo, dejando claro su desacuerdo con el fichaje y que espera, al menos, "durar dos semanas". "Yo le voy a poner una mascarilla a Victoria Abril, ¿te juegas algo?", aseguraba Navarrete, cargando así contra la actitud de quien será su compañera y dejando una guerra abierta en la que todavía no ha obtenido respuesta.





Su dura opinión sobre Verónica Forqué y Tamara

De la misma manera, también dedicó unas duras palabras a Verónica Forqué. "Con la artrosis que tiene en las manos, no sé cómo se lía los porros", decía el participante, haciendo alusión al pasado de la actriz por el talent culinario. "Imagínate a esta mujer cocinando, va a ser una locura", opinaba. También ha criticado a Tamara, a quien, según afirmó entre risas, guarda rencor por obligar a la "otra Tamara", la de 'No cambié,' a cambiar su nombre artístico: "La primera imagen que me viene de Tamara es algo malo. ¿Por qué la tuvo que denunciar? ¿Por qué la Tamara buena para nosotros tuvo que quietarse el nombre".

Entre todo esto, el exconcursante de 'Maestros de la costura' desveló que le habían llamado para concursar en 'Supervivientes', pero rechazó la oferta. "Ahora mismo, si estuviera pidiendo en la calle, a lo mejor diría: 'Me voy'. Pero no es el caso, así que no voy a ir. De momento no, si tú me ves en cinco años o en diez en Supervivientes, tú tiene que decir. 'Qué mal le ha ido a Navarrete'. Porque iría”, señaló.