Fidel Albiac 'saca pecho' por Rocío Carrasco y responde a las acusaciones de Olga Moreno

Este miércoles, llegaba a Mediaset un nuevo programa llamado 'Ahora, Olga'. Un formato en el que la mujer de Antonio David Flores respondería a las acusaciones que Carrasco le lanzó en su serie documental llamada 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. La ganadora de 'Supervivientes 2021' tumbó gran parte del discurso de la hija de la Jurado y señaló, además, a Fidel Albiac como el principal responsable del terremoto que se estaba produciendo en la familia. Un discurso que dejaba sobrecogida a la audiencia y que añadía nuevos matices a la versión de Rocío Carrasco.









"Que no miren a mi marido en todo esto y que miren a las personas que ella tiene más cerca y que la ayuden", decía Olga Moreno en alusión a Albiac. El marido de Rocío Carrasco ha sido visto por la calle y el yerno de Rocío Carrasco no ha querido responder a ninguna pregunta al respecto, ignorando así las preguntas de una periodista que quería saber su posición sobre esas acusaciones vertidas por Moreno.









Con su discreción habitual, "hasta luego" y "chao" eran las únicas palabras que pronunciaba antes de asegurar que estaba hablando por teléfono y le era imposible atender a los medios. Un ejemplo más de que el marido de Rocío Carrasco continúa optando por la estrategia de no pronunciarse sobre toda la polémica que protagoniza su mujer y que se ha acrecentado con la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.

Fidel Albiac rompía así su silencio y enviaba un mensaje a Rocío Carrasco en pleno directo: "No solo a ella"

Uno de los grandes apoyos que ha tenido durante estos últimos años Rocío Carrasco ha sido su marido Fidel Albiac, quien no suele participar habitualmente en televisión, y menos en programas de índole social.

Hace escasos meses, dejaba a todos los presentes en el plató a cuadros cuando aprovechaba que Carrasco estaba en plató para entrar en riguroso directo y mandar un claro mensaje a su mujer. “Principalmente le quiero dar mi apoyo. No he estado ni viéndolo porque me produce tanto daño y dolor verla tener que volver a justificarse…”, empezaba diciendo el marido de Carrasco.

La protagonista de la docuserie no podía contener las lágrimas, visiblemente emocionada por las palabras de su marido. De hecho, el "apoyo público" que quería darle a su mujer, quería que fuese a más. "No solo a ella, simplemente a toda persona que se ha visto en esas circunstancias. Ella por suerte o desgracia puede estar ahí, pero ¿cuántas mujeres que realmente no tienen esa oportunidad?”, se ha preguntado.